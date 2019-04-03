Грушко связал политику НАТО с «демонизацией России»
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- РИА Новости
Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
«НАТО сейчас будет справлять 70-летие... Это хороший повод для того, чтобы извлечь какие-то уроки из наших очень непростых взаимоотношений и постараться определиться с тем, как нам дальше вести дела с этой организацией», — сказал дипломат.
По его словам, «политика альянса выстраивается вокруг демонизации России», которая используется определёнными игроками, чтобы «удержать распадающийся западный мир».
Как подчеркнул Грушко, Россия и НАТО согласны, что необходимо двигаться к деэскалации напряжённости.
«Что касается политического диалога, то он, конечно, развивается. На сегодняшний день и мы, и НАТО в общем-то согласны с тем, что надо двигаться в сторону деэскалации, надо искать способы предотвращения опасных военных инцидентов, надо избегать того, чтобы военные прочтения друг друга не прочитывались, не понимались неправильно. Вот они готовы идти по этому пути», — добавил он.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение границ альянса результатом независимых решений суверенных государств.
В марте 2017 года Грушко, говоря о демонизации России в НАТО, также заявлял, что создание образа «агрессивной России» необходимо для того, чтобы оправдать политику сдерживания.