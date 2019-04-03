Грушко связал политику НАТО с «демонизацией России»

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Политика НАТО выстраивается вокруг «демонизации России», а годовщина создания альянса является хорошим поводом извлечь уроки из взаимоотношений между Москвой и НАТО.
Грушко связал политику НАТО с «демонизацией России»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«НАТО сейчас будет справлять 70-летие... Это хороший повод для того, чтобы извлечь какие-то уроки из наших очень непростых взаимоотношений и постараться определиться с тем, как нам дальше вести дела с этой организацией», — сказал дипломат.

По его словам, «политика альянса выстраивается вокруг демонизации России», которая используется определёнными игроками, чтобы «удержать распадающийся западный мир».

Как подчеркнул Грушко, Россия и НАТО согласны, что необходимо двигаться к деэскалации напряжённости.

«Что касается политического диалога, то он, конечно, развивается. На сегодняшний день и мы, и НАТО в общем-то согласны с тем, что надо двигаться в сторону деэскалации, надо искать способы предотвращения опасных военных инцидентов, надо избегать того, чтобы военные прочтения друг друга не прочитывались, не понимались неправильно. Вот они готовы идти по этому пути», — добавил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение границ альянса результатом независимых решений суверенных государств. 

В марте 2017 года Грушко, говоря о демонизации России в НАТО, также заявлял, что создание образа «агрессивной России» необходимо для того, чтобы оправдать политику сдерживания.

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