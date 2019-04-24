Шойгу допустил асимметричный ответ на действия НАТО у границ России

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Россия может принять асимметричные меры в ответ на действия стран НАТО у российских границ. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на Московской конференции по безопасности.
Шойгу допустил асимметричный ответ на действия НАТО у границ России
  • РИА Новости

По его словам, стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантой политики альянса, в основе которой заложен принцип «сам придумал — сам в это поверил».

Как отметил Шойгу, практические действия альянса, будь то освоение военной инфраструктуры около России или усиление активности в Чёрном и Балтийском морях, ведут к росту напряжённости и требуют адекватного реагирования.

«Могу заверить, что ответные меры будут приниматься своевременно, причём необязательно симметрично действиям НАТО», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее в Минобороны заявили, что Москва будет вынуждена реагировать на продвижение Североатлантического альянса на восток.

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