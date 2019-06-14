Под Калининградом проходят учения с «Искандерами» на фоне манёвров НАТО

В Калининградской области проходят учения ракетного соединения армейского корпуса Балтийского флота на фоне манёвров Военно-морских сил стран Североатлантического альянса BALTOPS 2019.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

В рамках учений ракетчики выполнят широкий спектр задач в назначенном районе.

«В том числе — по скрытному развёртыванию комплексов «Искандер» на местности, провести электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника», — заявили в пресс-службе флота.

Также указывается, что мероприятия боевой подготовки сил флота проходят на фоне учений НАТО BALTOPS 2019, которые начались 9 июня. В учениях задействованы около 12 тыс. военнослужащих из 18 стран альянса.

В конце апреля «Невские новости» передавали, что комплексы «Искандер-М» Западного военного округа провели электронные пуски ракет в рамках контрольной проверки.