Комплексы ЗВО «Искандер-М» провели электронные пуски ракет в рамках контрольной проверки
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- РИА Новости
Таким образом, военнослужащие сдали контрольную проверку за зимний период обучения.
Эффективность поражения целей оценивали при помощи беспилотников.
Видеосигнал в режиме реального времени передавался на пункт управления и контроля на полигоне, а также в центр боевого управления ЗВО.
Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге прошёл показ новейшей военной техники ЗВО, участвующей в параде Победы.