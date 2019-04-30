Комплексы ЗВО «Искандер-М» провели электронные пуски ракет в рамках контрольной проверки

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Расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Западного военного округа провели электронные пуски ракет по наиболее удалённым важным объектам условного противника в Ленинградской области. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Комплексы ЗВО «Искандер-М» провели электронные пуски ракет в рамках контрольной проверки
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Таким образом, военнослужащие сдали контрольную проверку за зимний период обучения.

Эффективность поражения целей оценивали при помощи беспилотников.

Видеосигнал в режиме реального времени передавался на пункт управления и контроля на полигоне, а также в центр боевого управления ЗВО.

Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге прошёл показ новейшей военной техники ЗВО, участвующей в параде Победы.

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