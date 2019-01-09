«Часть военно-медийной кампании»: министр обороны Норвегии предупредил о риске войны в Европе

Глава норвежского Минобороны Франк Бакке-Йенсен считает вероятным начало войны в Европе. Он призвал увеличить военные расходы и усилить взаимодействие с союзниками по НАТО. При этом в качестве одной из угроз глава военного ведомства назвал Россию. Эксперты считают высказывания министра частью информационной кампании.

В Европе появилась угроза возникновения войны. Об этом заявил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен. В своей речи он, в частности, указал на угрозу со стороны России.

«Использование ею инструментов стало более широким, более уверенным и более неисследованным. Развитие событий в нашем окружении демонстрирует, что мы должны брать в расчёт, что вооружённый конфликт между государствами в Европе больше не является немыслимым», — сказал он в ходе своего обращения.

Бакке-Йенсен подчеркнул, что цели Москвы заключаются в том, «чтобы разрушить и подорвать единство Запада и международное сотрудничество в разных сферах».

Он подчеркнул, что основой для обеспечения безопасности Норвегии должна стать кооперация с НАТО.

При этом Бакке-Йенсен напомнил и об обвинениях норвежской стороны в адрес России о якобы подавлении сигналов GPS в Норвегии во время учений Trident Juncture. С аналогичными заявлениями ранее выступали и в Финляндии. В России тогда отметили, что западные партнёры стремятся во всех проблемах обвинять Москву.

«Нам ничего не известно о том, что Россия может иметь какое-то отношение к сбоям в системе GPS. Здесь нужно спрашивать экспертов или Министерство обороны. Но вы знаете, что сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах. Как правило, эти обвинения не имеют под собой оснований», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Норвегия не является самостоятельным инициатором подобных высказываний»

Отметим, что манёвры Trident Juncture, проходившие в Норвегии с 25 октября по 7 ноября, были самыми масштабными учениями НАТО за последние 16 лет. В них принимали участие около 50 тыс. человек личного состава, 10 тыс. боевых машин, 150 самолётов и вертолётов и около 60 кораблей, в том числе атомный авианосец ВМС США USS Harry S. Truman.

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В российском МИД заявили, что эти манёвры имели антироссийскую направленность, так как члены альянса отрабатывали наступательные операции в условиях низких температур.

«По сути, в рамках Trident Juncture — 2018 будут проверены на практике последние наработки натовских военных специалистов по силовому «сдерживанию» России в максимально приближённых к нашим климатических условиях», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном 25 октября.

Эксперты считают, что заявление норвежского министра обороны может быть связано с этими учениями. Политолог Александр Асафов отметил, что манёвры и высказывания об угрозе войны — часть информационной кампании.

«Очевидно, что все эти вещи составляют часть одной медийно-военной кампании. В данном случае Норвегия не является самостоятельным инициатором подобных высказываний, это часть системной картины со стороны Лондона и Вашингтона», — сказал он RT.

В западной картине мира Россия демонстрируется как угроза, страна, которая может напасть на Европу, отметил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

«К сожалению, эти заявления связаны не со здравым смыслом, а с тем мейнстримом, который пытаются навязать отдельные западные политики западному же обществу. О том, что Россия представляет угрозу, собирается напасть и оккупировать. Разговаривать с такими людьми языком аргументов очень сложно», — подчеркнул он в беседе с RT.

Эксперт не исключил, что норвежский министр надеется такими заявлениями повысить военные расходы страны и тем самым увеличить прибыль частных компаний, которые получили бы дополнительные заказы.

«Там оборонка — частные компании, которые живут за счёт госзаказа. Поэтому, конечно, они готовы проплатить или другим способом простимулировать отдельных политиков, которые будут выступать с рассказами об ужасной угрозе», — подчеркнул Мирзаян.

В ходе своей речи Бакке-Йенсен отдельно остановился на необходимости закупок норвежской армией американских истребителей F-35.

«Согласно плану Стортинг (норвежский парламент. — RT) примет решение о приобретении шести последних боевых самолётов в ходе формирования бюджета на 2020 год. Пока что их покупка происходит вовремя в рамках текущих затрат», — сказал он.

Норвежские F-35A

© forsvaret.no

Отметим, что Норвегия вложила $122 млн в разработку F-35. Всего Осло был намерен закупить 52 такие машины. Десять из них уже стоят на вооружении ВВС скандинавского государства.