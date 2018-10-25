В МИД России заявили об антироссийской направленности учений НАТО

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Учения НАТО Trident Juncture 2018 в Северной Европе носят чёткую антироссийскую направленность, заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.
В МИД России заявили об антироссийской направленности учений НАТО
  • ©Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

Как отметили дипломаты, особенность учений заключается в подготовке военных к действиям в условиях низких температур.

«Несмотря на довольно неуклюжие попытки представителей альянса и его государств-членов представить подобную военную активность как оборонительную, очевидно, что эта демонстрация боевого потенциала имеет чёткую антироссийскую направленность», — говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что в рамках учений будут проверены на практике наработки военных специалистов НАТО по силовому «сдерживанию» России «в максимально приближённых» к российским климатических условиях.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко подчеркнул, что учения НАТО в Норвегии свидетельствуют о стремлении альянса создать новую разделительную линию ближе к границам с Россией.

25 октября в Норвегии начались учения НАТО Trident Juncture, в которых участвуют 50 тыс. человек, 10 тыс. боевых машин, 150 самолётов и вертолётов и 60 кораблей. 

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