МИД: НАТО стремится создать новую разделительную линию с Россией

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что учения НАТО Trident Juncture в Норвегии показывают стремление альянса создать новую разделительную линию ближе к границам с Россией.

«НАТО — организация, которая объявила Россию противником, проводит сейчас крупнейшие после холодной войны военные учения (Trident Juncture) с сопоставимым (России) противником, с сочетанием оборонительных и наступательных операций», — приводит Интерфакс слова Грушко.

По его словам, НАТО «военными мерами строит новую разделительную линию — уже ближе к российской границе».

Ранее в Норвегии стартовали крупнейшие с 2002 года учения НАТО Trident Juncture. В них примут участие 50 тыс. человек, 10 тыс. боевых машин, 150 самолётов и вертолётов, 60 кораблей, в том числе американский авианосец Harry S. Truman.