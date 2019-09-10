В ЦВО рассказали о подготовке к учениям «Центр-2019» в Оренбургской области

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин рассказал о подготовке к учениям «Центр-2019» в Оренбургской области, сообщает RIA56.

Основные мероприятия развернутся на Донгузском полигоне с 16 по 21 сентября.

Помимо россиян, в манёврах участвуют военнослужащие из Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

«Завершили оборудование полевых лагерей для размещения военнослужащих иностранных государств, которые примут участие в СКШУ «Центр-2019». В состав каждого лагеря входят палатки для проживания, бытового обслуживания, пункты хозяйственного довольствия, медицинский пункт и другие элементы, необходимые для успешного выполнения задач в рамках учения», — заявил Лапин.

По его словам, также оборудованы комнаты для хранения оружия контейнерного типа, организована караульная служба.

Ранее сообщалось, что общая численность задействованных в учениях военнослужащих составит 128 тыс. человек.

Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News оценил учения «Океанский щит» в акватории Балтийского моря.