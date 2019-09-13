«Паразитируют на системе евроатлантической безопасности»: какие проблемы стоят на пути создания единой европейской армии

Для создания единой европейской армии странам — членам ЕС придётся привести к общему знаменателю свою оборонную политику, унифицировать системы вооружений, решить вопрос с зависимостью от США в оборонной сфере и потратить на это «сотни миллиардов долларов». Такие выводы содержатся в специализированном докладе Европейской счётной палаты. Эксперты полагают, что устранить эти преграды при наличии политической воли возможно, но на это может уйти не одно десятилетие. Вместе с тем аналитики отмечают, что многие государства ЕС вряд ли захотят наращивать оборонные расходы, поскольку текущее положение дел, при котором безопасность союза обеспечивает НАТО во главе с Вашингтоном, их устраивает.

Европейская счётная палата (ЕСП) опубликовала доклад, посвящённый оборонным вопросам и планам Брюсселя по усилению военного сотрудничества между странами —членами Евросоюза, которые в перспективе могут привести к созданию единой европейской армии.

В документе отмечается, что до последнего времени военная кооперация между членами ЕС находилась на низком уровне и на сегодняшний день Европейский оборонительный союз как таковой отсутствует. Однако в условиях, когда изменения в глобальной политике создают новые вызовы для Европы, на континенте стали задумываться о развитии сотрудничества в сфере обороны.

Первым о создании общеевропейской армии заговорил президент Франции Эммануэль Макрон. В ноябре 2018 года он призвал Европу создать собственную армию для защиты от Китая, России и даже Соединённых Штатов. Ряд европейских стран поддержали эту инициативу. Среди них — Германия, Испания, Португалия и Великобритания. Однако Австрия и Польша планы Макрона раскритиковали.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в своём недавнем выступлении в бундестаге косвенно затронула оборонную тему, подчеркнув, что США больше не играют роль главного защитника Европы.

«Европа связана ценностями с США. Но больше нет автоматизма в том, что они будут играть роль защитника Европы», — заявила Меркель, добавив, что в этом вопросе необходим «существенный вклад Европы».

Стоит отметить, что на пути к созданию общей европейской армии уже были сделаны определённые шаги. Так, ЕК предложила увеличить расходы на европейские исследования и разработки в военной сфере на 2021—2027 годы до €13 млрд. В Европейской счётной палате отметили, что это означает рост ассигнований в 22 раза по сравнению с показателями текущего семилетнего цикла (€590 млн).

Помимо этого, в ЕС обсуждают планы создания в Брюсселе штаба по управлению боевыми операциями, а также общей разведшколы.

Президент Франции Эммануэль Макрон

Reuters

© Yoan Valat/Pool/File

Как предположил в разговоре с RT эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов, подобные европейские инициативы связаны с желанием стать независимыми от США в военной сфере.

«Они видят угрозу в американцах, и собственная армия ЕС будет предназначена для защиты по всем направлениям, в частности от США. Это адекватная инициатива, поскольку любое государство или объединение государств предполагает, что угроза может появиться откуда угодно. В политике имеют значение не намерения, а возможности», — пояснил Прохватилов.

Эту точку зрения разделяет и заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов.

«Сейчас идею создания европейской армии правящие круги в Европе рассматривают как возможность преодоления евроатлантической зависимости в сфере безопасности», — отметил собеседник RT.

«Явные разногласия»

Однако на пути к созданию общей европейской армии Брюссель сталкивается с рядом трудностей, констатируют аналитики ЕСП. Одна из них — отсутствие среди стран — членов этого политического объединения общего восприятия актуальных военных угроз и общего видения роли, которую играет и должен играть Евросоюз.

«Между членами ЕС существуют явные разногласия. В частности, они по-разному оценивают угрозы и не имеют общей позиции относительно роли Евросоюза. У них разные правила применения военной силы и взгляды в отношении данного вопроса. В этом контексте такие концепции, как «стратегическая автономия» и «европейская армия» остаются широкими и расплывчатыми», — указывается в документе.

Также эксперты счётной палаты отмечают, что многие страны ЕС могут негативно отнестись к необходимости передать руководство своими вооружёнными силами на общеевропейский уровень. Ещё одно препятствие — существенные различия в структуре вооружённых сил стран — участниц ЕС.

Солдат армии Германии на учениях

Reuters

© Fabian Bimmer

«Ландшафт военного потенциала Евросоюза продолжает зависеть от истории государств-членов, их географии и национальных интересов. Например, Франция и Великобритания намерены выполнять весь спектр операций, в том числе высочайшего уровня, с участием экспедиционных сил, которые будут развёрнуты за пределами ЕС. Германия же придаёт приоритетное значение обороне собственной территории с помощью тяжёлых формирований», — отмечается в докладе.

Однако, как полагает Владимир Прохватилов, этот вопрос не является критичным для создания объединённых вооружённых сил.

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«Это не столь важно. По мере того, как будут строиться собственные европейские вооружённые силы, Франция и Германия урегулируют все эти разночтения», — отметил он.

Другой важный фактор, на который указывают специалисты ЕСП, — отсутствие единых стандартов в области вооружений. Как отмечается в докладе, в 2017 году в странах ЕС использовались 178 различных систем вооружений, в то время как в США — всего 30. Отмечается, что такое положение дел приводит к отсутствию единых технических стандартов в этой области, что в конечном счёте наносит ущерб взаимной совместимости вооружённых сил стран Европы.

В условиях, когда совместные миссии и операции являются нормой, пишут докладчики, должный уровень совместимости жизненно важен для эффективности операций. По мнению Владимира Прохватилова, эти различия могут быть преодолены в среднесрочной перспективе, если на то будет политическая воля.

«Когда европейские страны создадут собственную армию, тогда они перейдут на единые стандарты. Оборонные корпорации ведущих стран Европы будут объединяться и по мере этого вырабатывать и соблюдать единые стандарты вооружений. Это, в принципе, может быть сделано в течение 10—15 лет», — сказал Прохватилов.

Кроме этого, в Европейской счётной палате напомнили, что в ходе военных кампаний в Ливии и Мали была выявлена «сильная зависимость» европейских вооружённых сил от США в таких стратегически важных элементах как высокоточные боеприпасы, дозаправка в воздухе, командование и управление, сбор разведданных, наблюдение и рекогносцировка. К этим пунктам докладчики добавляют и зависимость от Вашингтона в вопросах стратегического сдерживания, которое включает в себя обладание ядерным оружием.

Параллельно с этим Европе необходимо реагировать на появление новых угроз, таких как гиперзвуковые ракеты или нарастание активности в киберпространстве, указывается в докладе.

«Перейти от слов к делу»

На данный момент по совокупному военному бюджету и численности военного персонала страны ЕС занимают второе место в мире после США, хотя за последние годы эти показатели сокращались.

Так, если в 2006 году общая численность вооружённых сил в ЕС составляла порядка 1,8 млн человек, то к 2016 эта цифра снизилась на 400 тыс. человек. С 2000 по 2018 год количество танков в Европе сократилось на 73%: с почти 16 тыс. до 4,3 тыс. Аналогичная картина наблюдается и в других видах вооружений. Исключение составляют лишь боевые вертолёты и относительно новый вид техники — беспилотные летальные аппараты.

Французские войска в Мали

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«Значительные и нескоординированные сокращения членами ЕС своих оборонных бюджетов наряду с недостаточным финансированием сказались на их военном потенциале. В настоящее время государства Евросоюза далеки от обладания военным потенциалом, который необходим, чтобы соответствовать военным амбициям ЕС», — подчёркивается в документе ЕСП.

Эксперты счётной палаты указывают на то, что эта проблема ещё больше обострится после брексита, поскольку Великобритания обладает одной из самых сильных армий в Европе (на неё приходится около четверти всех расходов ЕС на оборону).

В докладе также отмечается, что в сложившихся условиях для того, чтобы получить возможность обороняться без внешней помощи в случае гипотетического конфликта, Европе предстоит потратить «сотни миллиардов долларов».

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«Хотя в ближайшее время расходы Евросоюза на оборону должны вырасти (в среднем на €3 млрд в год), эта сумма незначительна по сравнению с общими военными расходами государств-членов ЕС. Согласно подсчётам, если Европа хочет защищаться самостоятельно, то для решения проблемы нехватки потенциала ей потребуется несколько сотен миллиардов евро. Только чтобы довести расходы на оборону до установленного уровня в 2% ВВП, входящим в НАТО европейским странам придётся ежегодно выделять дополнительные €90 млрд, что примерно на 45% больше, чем было в 2017 году», — говорится в документе.

Однако простое увеличение ассигнований на оборонные цели не сможет решить все проблемы, поскольку в Европе на данный момент нет необходимых механизмов для их эффективного расходования на общеевропейском уровне, отмечают авторы исследования. Кроме того, для повышения реальной обороноспособности руководству Евросоюза придётся «перейти от слов к делу», уверены авторы документа.

«Сделать вклад в повышение обороноспособности Европы — значит перейти от слов к делу и эффективно осуществлять реальные инициативы, с тем чтобы способствовать конкурентоспособности европейской оборонной отрасли и укреплять военный потенциал государств-членов при полной взаимодополняемости с НАТО», — указано в исследовании.

По мнению Константина Воронова, страны Европы вряд ли будут с энтузиазмом выделять дополнительные средства на оборону. Причина такой позиции, считает эксперт, заключается в том, что нынешняя ситуация, при которой их безопасность обеспечивается членством в НАТО, где ведущую роль играют США, их вполне устраивает.