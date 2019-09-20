«Риски демонтажа договорной архитектуры»: Лавров раскритиковал позицию США по вопросу контроля над вооружениями

США ведут политику ревизии системы контроля над вооружениями, подвергая риску договорную базу в этой сфере. Об этом написал глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье. Он подчеркнул, что такой подход распространяется и на другие международные соглашения, включая одобренные Совбезом ООН ядерную сделку с Ираном и план палестино-израильского урегулирования. Министр также указал на возрастающую роль региональных государств и отметил, что Запад, вопреки риторике о либерализме, продвигает подходы, основанные на неравенстве и несправедливости. Кроме того, Лавров предложил реформировать СБ ООН, чтобы увеличить представительство стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Действия Запада на международной арене привели к ослаблению мировой правовой системы, а также повысили нестабильность и усилили недоверие между странами. Об этом написал глава МИД России Сергей Лавров в своей статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике». Она приурочена к открытию 74-й сессии Генассамблеи ООН.

В частности, министр обращает внимание на поступки американской администрации. Среди них выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был поддержан остальными странами НАТО. Лавров отметил, что это создаёт риски для «всей договорной архитектуры» в области контроля над ядерным вооружением.

«Неясны и перспективы Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) — из-за отсутствия внятного ответа американской стороны на наше предложение договориться о продлении договора после истечения срока его действия в начале 2021 года», — подчеркнул Лавров.

Опасения у главы российского внешнеполитического ведомства вызывает и идущая в США «медийная кампания по подготовке почвы» для полного отказа Вашингтона от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). США до сих пор так и не ратифицировали это соглашение.

Помимо рисков, связанных с системой нераспространения оружия, Лавров отмечает также «ревизионизм» США в отношении других международных договоров, одобренных Совбезом ООН, — Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе и план палестино-израильского урегулирования.

Вашингтон также использует американский доллар, имеющий статус основного средства расчётов, в своих целях, вводит протекционистские барьеры и санкции, в том числе и против своих союзников, отметил Лавров. Министр указал и на попытки США противодействовать партнёрству России и Китая и другим региональным межгосударственным объединениям.

В итоге, констатировал Лавров, в политике был «расшатан международно-правовой фундамент», в сфере безопасности были размыты «грани между несиловыми и силовыми методами достижения внешнеполитических целей» и снизился порог применения ядерного оружия, а в экономике начались торговые войны, ослабление системы международной торговли и ужесточение борьбы за энергоресурсы.

«Добавим сюда всплеск миграционных процессов, углубление межнациональной и межконфессиональной розни. Разве такой «миропорядок, основанный на правилах» нам нужен?» — задаётся вопросом министр.

Лагерь мигрантов во Франции

AFP

© FRANCOIS LO PRESTI

«Новые крупные игроки»

В то же время Лавров констатировал провал попытки построить однополярную модель миропорядка. По его словам, некоторые экономически сильные государства начинают влиять на процессы как в их регионе, так и на уровне глобального пространства.

«Новые крупные игроки, обладающие устойчивой экономической базой, стремятся активнее влиять на региональные и глобальные процессы, с полным на то основанием претендуют на более значимое участие в принятии ключевых решений. Растёт востребованность в более справедливой и инклюзивной системе», — пояснил министр.

Однако Запад противодействует попыткам других стран пересмотреть сложившееся мироустройство, указал Лавров. По его словам, эти государства, заявляя о либерализме, демократии и правах человека, на деле реализуют политику, основанную на «неравенстве, несправедливости, эгоизме, убеждённости в собственной исключительности».

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«К слову, «либерализм», защитником которого себя позиционирует Запад, ставит в центр личность, её права и свободы. Возникает вопрос: как с этим соотносится политика санкций, экономического удушения и неприкрытых военных угроз в отношении целого ряда независимых стран — Кубы, Ирана, Венесуэлы, КНДР, Сирии? Санкции напрямую бьют по простым людям, по их благосостоянию, нарушают их социально-экономические права», — подчеркнул Лавров.

Напомнил министр и о нарушениях прав русскоговорящих граждан в некоторых странах Евросоюза. Также, по мнению дипломата, принцип либеральности нарушается санкциями Запада против жителей Крыма, воссоединившегося с Россией в 2014 году по результатам референдума.

«Либерализм — в его здоровом, неискажённом понимании — традиционно являлся важной составляющей мировой, в том числе русской, политической мысли. Однако множественность моделей развития не позволяет говорить о том, что западная «корзина» либеральных ценностей безальтернативна», — заявил Лавров.

«Необходимо идти в ногу со временем»

Лавров подчеркнул, что предлагаемые Западом проекты разрешения проблем неэффективны. В связи с этим он представил российскую позицию в сложившейся ситуации.

«Прежде всего, необходимо идти в ногу со временем. Признать очевидное: процесс формирования полицентричной архитектуры мироустройства необратим, как бы его ни старались искусственно затормозить (и тем более обратить вспять). Большинство стран не хотят быть заложниками чужих геополитических расчётов, настроены на проведение национально-ориентированной внутренней и внешней политики», — подчеркнул глава МИД.

Для этого необходимо, чтобы все страны соблюдали закреплённые в Уставе ООН принципы равенства всех государств, независимо от их юридического устройства, размеров или модели развития, предупредил Лавров.

«Парадоксальна ситуация, когда государства, позиционирующие себя как эталон демократии, пекутся о ней только тогда, когда требуют от тех или иных стран «навести порядок» у себя дома по западным лекалам. А как только речь заходит о необходимости демократии в межгосударственных связях — тут же уходят от честного разговора или пытаются трактовать международно-правовые нормы по своему усмотрению», — добавил он.

Саммит G20

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Лавров также предложил реформировать ООН и, в частности, Совет Безопасности. Он напомнил, что в СБ «перепредставлен» Запад, тогда как страны Азии, Африки или Латинской Америки лишены такой возможности. Полезно использовать и потенциал G20, где как раз международное сообщество наиболее полно представлено, подчеркнул министр.

«Очевидно, что без настоящей коллегиальности, без деполитизированного партнёрства при центральной координирующей роли ООН невозможно добиться снижения конфронтационности, укрепить доверие и справиться с общими вызовами и угрозами», — считает глава внешнеполитического ведомства.