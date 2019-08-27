Глава МИД Индии заявил о завершении эпохи мирового доминирования США
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«Мы понимаем, что сегодня меняется положение США в мире. Раньше эта страна думала, что может доминировать везде, а сегодня таких возможностей нет. США сами это признают. Возникает большее число игроков, которые начинают влиять на международную политику и друг на друга», — цитирует его ТАСС.
Соответствующее заявление он сделал во время выступления на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».
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