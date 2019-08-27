Глава МИД Индии заявил о завершении эпохи мирового доминирования США

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Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что эпоха доминирования Соединённых Штатов в мировых процессах завершается.
Глава МИД Индии заявил о завершении эпохи мирового доминирования США
  • © Global Look Press

«Мы понимаем, что сегодня меняется положение США в мире. Раньше эта страна думала, что может доминировать везде, а сегодня таких возможностей нет. США сами это признают. Возникает большее число игроков, которые начинают влиять на международную политику и друг на друга», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о конце западной гегемонии в мире.

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