Глава МИД Индии заявил о завершении эпохи мирового доминирования США

Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что эпоха доминирования Соединённых Штатов в мировых процессах завершается.

«Мы понимаем, что сегодня меняется положение США в мире. Раньше эта страна думала, что может доминировать везде, а сегодня таких возможностей нет. США сами это признают. Возникает большее число игроков, которые начинают влиять на международную политику и друг на друга», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о конце западной гегемонии в мире.

В июне в интервью Financial Times президент России Владимир Путин заявил, что, по его мнению, так называемая либеральная идея себя изжила.