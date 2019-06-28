Путин считает, что либеральная идея себя изжила

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Российский лидер Владимир Путин в беседе с Financial Times заявил, что, по его мнению, «так называемая» либеральная идея себя изжила.

Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

«Так называемая либеральная идея, она, по‑моему, себя просто изжила окончательно», — заявил Путин.

По его словам, эта либеральная идея предполагает, что «вообще ничего не надо делать».

«Убивай, грабь, насилуй — тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил — получи наказание за это», — сказал российский президент.

Он отметил, что «поэтому сама эта идея себя изжила, и она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения».

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