Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
  • Reuters

«Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются», — цитирует его ТАСС.

По словам Макрона, это происходит в связи с геополитическими изменениями.

«Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии», — указал он.

Ранее в интервью Financial Times президент России Владимир Путин заявил, что, по его мнению, так называемая либеральная идея себя изжила.

Позднее данную позицию прокомментировал глава Европейского совета Дональд Туск, а премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал брекситом доказать российскому лидеру ценность либерализма.

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