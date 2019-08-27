Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.

«Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются», — цитирует его ТАСС.

По словам Макрона, это происходит в связи с геополитическими изменениями.

«Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии», — указал он.

Ранее в интервью Financial Times президент России Владимир Путин заявил, что, по его мнению, так называемая либеральная идея себя изжила.

Позднее данную позицию прокомментировал глава Европейского совета Дональд Туск, а премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал брекситом доказать российскому лидеру ценность либерализма.