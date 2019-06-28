Туск ответил Путину на заявление о либеральной идее

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Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.

Об этом сообщается на сайте европейского органа.

«Благодаря смене часовых поясов я смог прочитать всё интервью с президентом Путиным в Financial Times. Я должен сказать, что я категорически не согласен с утверждением, что либерализм изжил себя», — заявил Туск.

По его словам, те, кто говорят о том, что либерализм устарел, могу также сказать, что устарели свобода, верховенство права и права человека.

«Для нас в Европе это есть и будут важные ценности. Что я нахожу действительно устаревшим, так это авторитаризм, культы личности, власть олигархов», — добавил ТУск.

В интервью Financial Times Путин заявил, что, по его мнению, «так называемая» либеральная идея себя изжила.

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