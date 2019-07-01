Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

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Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Об этом он написал в своей статье под названием «Покинув ЕС 31 октября, мы докажем Путину, что он неправ», которая была опубликована в The Telegraph.

«Если мы снова потерпим неудачу, особенно если мы тем самым увеличим вероятность того, что ЕС потребует проведения нового референдума ещё до того, как мы выполним свои обязательства по первому, то мы сделаем демократию посмешищем... Если мы хотим поддерживать либеральные ценности, то должны осуществить брексит к 31 октября, и мы это сделаем», — цитирует статью ТАСС.

Как указывает агентство, Джонс отметил, что большинство британцев проголосовали за выход из ЕС как раз из-за того, что объединение «начало всерьёз подрывать основополагающую черту либеральной демократии», которой, по его словам, является право людей в ходе выборов отстранять от власти тех, кто принимает законы. Под этим он подразумевал централизацию власти в Брюсселе.

В своём материале экс-глава МИД Великобритании также отдельно подчеркнул, что именно либерализм обеспечивает западным странам «процветание на таком уровне, который даже не могли представить себе предыдущие поколения».

Ранее в интервью Financial Times Путин заявил, что, по его мнению, так называемая либеральная идея себя изжила.

Данную позицию уже прокомментировал глава Европейского совета Дональд Туск.

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