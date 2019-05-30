МИД России назвал провокацией обвинения США в нарушении Москвой ДВЗЯИ

Министерство иностранных дел России отреагировало на обвинения Вашингтона в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Рассматриваем заявления в США о вероятном проведении Россией ядерных испытаний сверхмалой мощности как грубую провокацию. Такие обвинения абсолютно беспочвенны и нацелены на то, чтобы попытаться вновь очернить нашу страну», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского МИД.

В ведомстве отметили, что цель такого обвинения очевидна — отвлечь внимание мира от отказа самих США ратифицировать ДВЗЯИ.

«Более того, не исключено, что речь идёт о подготовке Вашингтоном под этим прикрытием к возобновлению собственных полномасштабных испытаний ядерного оружия», — добавили в МИД.

В ведомстве призвали Вашингтон ратифицировать ДВЗЯИ.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва категорически отвергает обвинения Вашингтона в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Подробнее — в материале RT.