МИД России назвал провокацией обвинения США в нарушении Москвой ДВЗЯИ
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«Рассматриваем заявления в США о вероятном проведении Россией ядерных испытаний сверхмалой мощности как грубую провокацию. Такие обвинения абсолютно беспочвенны и нацелены на то, чтобы попытаться вновь очернить нашу страну», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского МИД.
В ведомстве отметили, что цель такого обвинения очевидна — отвлечь внимание мира от отказа самих США ратифицировать ДВЗЯИ.
«Более того, не исключено, что речь идёт о подготовке Вашингтоном под этим прикрытием к возобновлению собственных полномасштабных испытаний ядерного оружия», — добавили в МИД.
В ведомстве призвали Вашингтон ратифицировать ДВЗЯИ.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва категорически отвергает обвинения Вашингтона в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Подробнее — в материале RT.