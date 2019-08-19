«Пространство для торга»: почему в Германии не считают вывод контингента США из страны угрозой нацбезопасности

Вывод американских военных из ФРГ не будет иметь негативного эффекта для национальной безопасности. В этом, по данным социологического опроса, уверены абсолютное большинство граждан Германии (74%). При этом лишь 18% респондентов указали, что присутствие солдат США в стране помогает им чувствовать себя более защищёнными. По мнению экспертов, такие результаты свидетельствуют, что в немецком обществе есть запрос на проведение более самостоятельной внешней политики. Кроме того, аналитики констатируют, что в последние годы углубились противоречия между Берлином и Вашингтоном по ряду ключевых вопросов. Вместе с тем политологи сомневаются, что американские военные покинут территорию ФРГ в обозримом будущем.

Более двух третей (74%) жителей Германии полагают, что возможный вывод американского военного контингента с территории страны не повлияет на национальную безопасность. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого немецким социологическим институтом Emnid.

При этом всего лишь 18% респондентов отметили, что присутствие американцев в стране помогает им чувствовать себя в большей безопасности.

Военный контингент США размещается в Германии со времён окончания Второй мировой войны. В общей сложности на территории республики в настоящее время находится 36 американских баз, на которых дислоцированы порядка 35 тыс. военнослужащих и около 17 тыс. гражданских лиц. В ФРГ также расположена часть ядерного арсенала Соединённых Штатов.

Однако разговоры о возможном выводе контингента США из Германии ведутся достаточно давно, напоминают политологи.

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«Немецкие политики разных направлений, от левых до правых, неоднократно поднимали вопрос о том, чтобы вывести из страны как минимум ядерное оружие. Одним из последних пару лет назад в этом отметился член Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц. Об этом также высказывались и представители зелёных, национал-демократы, члены «Альтернативы для Германии», — отметил в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Споры по этому поводу разгорелись с новой силой в начале августа, когда посол США в ФРГ Ричард Гренелл заявил, что Пентагон может перевести в Польшу часть расположенного на германской территории американского контингента. Возможную меру он объяснил нежеланием Берлина увеличить ассигнования на оборону до 2% от ВВП согласно нормативам НАТО. Кроме того, о необходимости нарастить военные расходы неоднократно говорил и глава Белого дома Дональд Трамп.

Однако в политических кругах Германии на угрозы Вашингтона отреагировали неоднозначно. Так, лидер фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч заявил, что, если США намерены уйти из ФРГ, то «им стоит прихватить с собой и свои ядерные ракеты». При этом он предостерёг Вашингтон от переброски этих подразделений в Польшу, так как это может осложнить отношения с Россией.

Лидер фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч

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© Christian Thiel/imago stock&people

Впрочем, высшее германское руководство на выпады своего партнёра по Североатлантическому альянсу до сих пор реагировало крайне сдержанно. Так, канцлер Ангела Меркель подчеркнула, что Берлин лишь приветствует нахождение войск Соединённых Штатов на территории республики.

В то же время аналитики констатируют, что с тех пор, как хозяином Белого дома стал Дональд Трамп, отношения между Берлином и Вашингтоном существенно ухудшились.

«На настроения немецкого общества негативно влияет упорство американского президента, который буквально выбивает увеличение финансирования собственной армии за счёт немецких налогоплательщиков, а также подспудное ощущение того, что их страна не совсем суверенна из-за того, что на её территории присутствуют войска иностранных государств, пусть и формально союзных — США и Великобритании. Более того, американские военные имеют право пользоваться различной военной инфраструктурой Германии в приоритетном порядке. Это вызывает у местных жителей непонимание», — говорит Камкин.

Посол США в ФРГ Ричард Гренелл

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© Klaus-Dietmar Gabbert/ZB

Помимо повышения расходов на оборону, позиции Германии и Америки разошлись в вопросе ядерной сделки с Ираном: в Берлине осудили выход Вашингтона из этого соглашения. Неприятие у немецкого руководства вызвала и критика со стороны Белого дома иммиграционной политики Меркель. Ещё одна проблемная тема в двусторонних отношениях — газопровод «Северный поток — 2». В США активно призывают страны-участницы этого проекта отказаться от него и угрожают санкциями в отношении компаний, которые работают над его реализацией.

«Соединённые Штаты вошли в достаточно жёсткое противоречие с немецкими элитами по вопросу газопровода «Северный поток — 2». Несмотря на окрики из Вашингтона, советы, рекомендации и даже прямые угрозы американского посла, Германия продолжает поддерживать этот проект, демонстрируя таким образом свою самостоятельность», — отметил в интервью RT доцент МГИМО Кирилл Коктыш.

При этом эксперт усомнился, что в краткосрочной перспективе Вашингтон и Берлин придут к решению о выводе американских военных с территории ФРГ.

«Гарант мира»

Александр Камкин в беседе с RT подчеркнул, что рядовых немцев также весьма беспокоит внешняя политика Вашингтона.

«Немцы учитывают, что нынешняя политика американской администрации ведёт к дестабилизации ситуации, а военные объекты США, их ядерное оружие и разведцентры могут стать потенциальной мишенью в случае серьёзной эскалации напряжённости. Граждане ФРГ не хотят быть заложниками таких геополитических процессов», — подчеркнул Камкин.

При этом аналитик отметил, что, судя по опросам, жители Германии довольно корректно оценивают внешнеполитическую обстановку.

«Действительно, уход американских военных вряд ли как-то негативно повлияет на безопасность ФРГ, потому что на Германию никто нападать не собирается, несмотря на все политические мантры о российском вмешательстве и угрозе со стороны Москвы, которые повторяют некоторые ангажированные политики. К тому же Германия защищена соответствующим параграфом устава НАТО и союзническими обязательствами стран-членов данной организации», — напомнил Камкин.

Кроме того, он отметил, что немцы в большинстве своём поддерживают более независимую внешнеполитическую линию со стороны Берлина.

«Результаты опроса говорят о том, что немцы выступают за более активную роль собственных вооружённых сил, за отход от гегемонии «большого брата» в сторону обретения полноты суверенитета, в том числе в оборонной политике», — считает Камкин.

Пролёт самолётов ВВС США над замком в Германии рядом с рекой Мозель

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По его словам, Берлин уже давно находится в поисках своего места на международной арене.

«Германия с момента объединения страны ищет пути самоидентификации на мировой арене в качестве регионального лидера. Это ей хорошо удаётся в экономике. Она также делает попытки добиться такой же политической эмансипации в сфере безопасности и международных отношениях, требуя в частности расширить состав Совбеза ООН. Именно с этой целью ФРГ принимала активное участие в решении кризиса на Балканах в 1990-х годах и сегодня участвует в миротворческих акциях по всему миру», — подчеркнул Камкин.

Аналитик также не исключил, что всё это в будущем может привести к корректировке внешнеполитического курса ФРГ.

«Немецкая политика после Второй мировой войны и образования ФРГ направлена на поддержание имиджа Германии как гаранта мира. Политики там придерживаются позиции, что с германских земель больше не должна исходить угроза войны, но времена меняются, приходит новое поколение госдеятелей. С целью мобилизации общественного мнения и реализации тех или иных политических проектов внешняя политика Германии может быть трансформирована, в результате чего страна сможет претендовать на статус важного регионального игрока не только в экономическом плане», — сказал Камкин.

Аналогичной точки зрения придерживается и Кирилл Коктыш.

«Опросы проводятся для того, чтобы выработать переговорный ресурс и найти пространство для торга. Мы же видим, что Германия «Северный поток — 2» не сдала. Значит, она опирается на эти настроения и убеждения. Проявляя лояльность в других вещах, ФРГ не намерена демонстрировать гибкость в отношении собственных интересов», — заключил эксперт.