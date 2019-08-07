В Германии предупредили о последствиях санкций США для энергетики ЕС

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Немецкий бизнес предупредил об опасности возможных санкций со стороны США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», ограничительные меры могут превратить энергетическую политику ЕС в «игрушку США».
В Германии предупредили о последствиях санкций США для энергетики ЕС
  • РИА Новости

Об этом пишет Die Welt со ссылкой на главу Восточного комитета германской экономики Вольфганга Бюхеле.

«Последние санкционные проекты США навредят в первую очередь предприятиям из таких дружественных стран, как Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия и Швейцария. Они также превратят европейскую энергетическую политику в игрушку Соединённых Штатов», — считает он.

Он отметил, что произойдёт «неизбежный раскол» между ЕС и США, будет причинён большой ущерб обеим сторонам.

«Европейские энергетические вопросы — дело европейцев, им и останутся», — подчеркнул Бюхеле.

По его мнению, возможное введение санкций США также может осложнить переговоры между ЕС, Россией и Украиной о новом транзитном соглашении.

Полное изложение материала читайте на ИноТВ.

В конце июля комитет сената конгресса США проголосовал за санкции против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».

Как отметили в МИД России, данный законопроект является новым витком русофобии.

Политолог Юджин Румер указал, что эти санкции в случае их введения дадут обратный эффект и негативно отразятся на взаимоотношениях с ФРГ.

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