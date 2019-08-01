Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Это очередной подход к снаряду американских законодателей, не знают уже, за что взяться и какую ещё пакость придумать. Нужно обратить внимание на то, что речь пока идёт об обсуждении очередного витка русофобских мер в конгрессе США», — сказала она на брифинге.

По её словам, в конгрессе «обсуждается много всего», но «не всегда принимаются решения».

Захарова добавила, что «сложно сказать, во что это всё выльется».

Ранее комитет сената конгресса США по международным делам поддержал законопроект о введении санкций в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».

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