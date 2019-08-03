В США предупредили об обратном эффекте санкций против «СП-2»

Санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2», которые одобрил Комитет сената конгресса США, приведут к обратному эффекту и негативно отразятся на взаимоотношениях с Германией, утверждает политолог Юджин Румер в статье для Politico.

Он отметил, что данные меры не остановят строительство газопровода и не изменят политики Москвы, но только поспособствуют укреплению связей России и Китая.

При этом, по мнению американского политика, США следует поддержать проект «Северного потока — 2», если они действительно заинтересованы в уменьшении влияния России на Европу.

«Северный поток — 2» гораздо больше увеличивает зависимость России от Европы, чем Европы от России… «Северный поток — 2» будет функционировать многие десятилетия, связав Россию обязательствами по поставке газа в Европу», — говорится в статье.

По мнению автора, Россия уже в ближайшие годы столкнётся с растущей конкуренцией со стороны других производителей и доля российского газа в Европу снизится.

Румер подчеркнул, что «Северный поток — 2» «не так страшен», как представляется американским сенаторам.

Ранее стало известно, что Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении юридических и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Для вступления в силу законопроект должны одобрить палата представителей и сенат США, а также американский лидер Дональд Трамп.

В МИД России назвали законопроект США о санкциях против «Северного потока — 2» новым витком русофобии.