В Госдуме назвали «нездоровой конкуренцией» позицию комитета сената США по СП-2

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Анна Лушникова
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT решение комитета сената конгресса США по международным делам проголосовать за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
В Госдуме назвали «нездоровой конкуренцией» позицию комитета сената США по СП-2
  • РИА Новости

«В данном случае, санкции со стороны США затрагивают не только Россию, но и многие европейские государства, которые понимают, что «Северный поток — 2» несёт в себе экономическую целесообразность и выгоду. Я встречался со многими депутатами немецкого бундестага, которые полностью поддерживают строительство российского проекта», — сказал депутат.

Швыткин также отметил, что подобные решение комитета сената конгресса США — «элемент нездоровой конкуренции».

«Думаю, что та атмосфера, которая создаётся путём введения санкций, будет негативно сказываться на самих Соединённых Штатах по некоторым направлениям в области экономики», — заключил он.

Ранее комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Для вступления законопроекта в силу он должен быть одобрен палатой представителей и сенатом США, а также американским президентом Дональдом Трампом.

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