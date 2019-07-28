СМИ: Сенатор США препятствует введению санкций против «Северного потока — 2»

Американский сенатор Рэнд Пол препятствует принятию закона о санкциях против проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщает The Daily Beast.

По данным издания, на этой неделе Пол отложил рассмотрение в комитете по иностранным делам сената США законопроекта, предусматривающего введение санкций против компаний, участвующих в прокладке морского трубопровода «Северный поток — 2».

Кроме того, он отправил другим сенаторам письмо, в котором отметил, что законопроект чётко не поясняет, какие именно организации должны оказаться под санкциями.

Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, предполагающий введение санкций в отношении лиц, причастных к реализации проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Впоследствии член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с RT назвал решение комитета предсказуемым. По мнению сенатора, администрация американского лидера Дональда Трампа продолжает наращивать усилия по срыву проекта «Северный поток — 2».

Gолитолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с Nation News выразил мнение, что есть европейские силы, заинтересованные в затормаживании реализации проекта газопровода.