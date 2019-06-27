В Совфеде отметили возрастание усилий США сорвать «Северный поток — 2»

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Кирилл Горшенин
Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с RT прокомментировал одобренный комитетом по иностранным делам палаты представителей конгресса США законопроект о санкциях в отношении лиц, причастных к реализации проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
В Совфеде отметили возрастание усилий США сорвать «Северный поток — 2»
  • Reuters

«Решение комитета по иностранным делам было предсказуемым, поскольку администрация Трампа продолжает наращивать усилия по срыву проекта «Северный поток — 2». Так как изменить политику России в отношении этого проекта не удалось, они наносят удар по своим партнёрам из Европы», — заявил сенатор.

По его мнению, такие меры вряд ли повлияют на решение и настрой других руководителей европейских государств.

Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, предполагающий введение санкций в отношении лиц, причастных к реализации проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Теперь законопроект направлен на рассмотрение палаты представителей.

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