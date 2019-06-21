В Госдуме оценили позицию МИД Литвы по «Северному потоку — 2»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса о том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.

«Мы понимаем, что Евросоюз при всей своей кажущейся неоднородности — некий управляемый механизм. В нём должны быть доброкачественные и злокачественные клетки. В данном случае необходимы малые страны, которые можно использовать в виде препятствий, искусственно создаваемых на пути реализации проекта «Северный поток — 2». Наши западные партнёры в лице таких неведущих стран ЕС ищут тех, кто попытается в информационной среде навредить статусу газопровода», — считает он.

Депутат подчеркнул, что, несмотря на подобного рода заявления, российский проект будет реализован.

«Просто его пытаются всячески, любыми способами затормозить, отодвинуть сроки его сдачи. Тем не менее всем понятно, что данный транзитный поток будет осуществлён», — заключил Селезнёв.

Ранее Линкявичюс заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политическому курсу Евросоюза.

Он отметил, что российский проект стал тестом на согласованность политики стран ЕС.