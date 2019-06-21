В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.

Он заявил, что «Северный поток — 2» стал тестом на согласованность политики стран ЕС.

«В Европейском Союзе мы договорились об общих энергетических принципах, мы согласились диверсифицировать наши источники энергии, чтобы мы не зависели только от одного источника», — сообщил Линкявичюс.

По его словам, это «довольно простой принцип, который иногда не соблюдается и не применяется».

«Северный поток — 2» является примером неуважения к нашей основной политике и последовательности», — добавил глава МИД Литвы.

Ранее глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2». Он сообщил, что согласно текущей оценке, юго-восточный маршрут является более приемлемым.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал это заявление Фальбе-Хансена.