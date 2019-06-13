В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»

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Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.
В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»

«Сегодня сенатор США Джон Баррассо представил законопроект, позволяющий членам НАТО избежать политического принуждения и манипуляций со стороны России», — говорится в сообщении на сайте сенатора.

Отмечается, что законопроект лишит Россию «геополитического оружия» и при этом позволит расширить экспорт американского природного газа.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность введения санкций против участников строительства «Северного потока — 2». По его словам, у людей есть право делать то, что они хотят. Он добавил, что США «защищают» Германию от России, пытаясь отговорить её от строительства газопровода.

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