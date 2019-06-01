В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

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Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток-2».

Авторами законопроекта, который предполагает санкции в отношении участников «Северного потока-2»,  являются сенаторы Тед Круз, Джоном Баррассо, Томом Коттон и Джин Шахин. Документ был внесён в сенат 14 мая, однако его полный текст был опубликован 1 июня.

«Президент может ввести пять или более санкций… в отношении иностранного лица, если он решит, что это лицо осознанно в дату вступления этого закона в силу или после неё предоставит услуги по оценке рисков, страхованию или перестрахованию (такому. — RT) судну», — указывается в документе.

Как отмечается, санкции могут быть введены против юридических, а также физических лиц.

В частности, среди предложенных сенаторами мер — запрет на проведение платежей в зоне американской юрисдикции и сделки с собственностью, запрет любому американскому финансовому учреждению выдавать ссуды или кредиты на общую сумму более $10 млн в течение года. Законопроект также предполагает отказ в выдаче экспортных лицензий американскими регулирующими органами.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что глава Минэнерго США Рик Перри, выступая на Украине, заявил, что Вашингтон планирует ввести санкции против «Северного потока — 2». 

Позднее в МИД России, комментируя попытки заблокировать проект газопровода, отметили, что речь идёт об атаке на оставшиеся основополагающие элементы европейского порядка. 

Также эксперт Игорь Юшков прокомментировал НСН проект закона американских сенаторов о санкциях против лиц и компаний, принимающих участие в «Северном потоке — 2».

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