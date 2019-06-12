Трамп прокомментировал возможные санкции против «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность введения санкций против участников строительства «Северного потока — 2». По его словам, у людей есть право делать то, что они хотят.

Как отметил Трамп, США «защищают» Германию от России, пытаясь отговорить её от строительства газопровода. Он добавил, что Москва получает «миллиарды» от Берлина.

«Но у нас есть кое-что получше — большие запасы СПГ. Я думаю, что это реальный выход», — подчеркнул Трамп, слова которого приводит РИА Новости.

Также американский президент поддержал «строительство газопровода Baltic Pipeline, который диверсифицирует поставки в Европе».

Ранее сообщалось, что американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».