Трамп прокомментировал возможные санкции против «Северного потока — 2»
Как отметил Трамп, США «защищают» Германию от России, пытаясь отговорить её от строительства газопровода. Он добавил, что Москва получает «миллиарды» от Берлина.
«Но у нас есть кое-что получше — большие запасы СПГ. Я думаю, что это реальный выход», — подчеркнул Трамп, слова которого приводит РИА Новости.
Также американский президент поддержал «строительство газопровода Baltic Pipeline, который диверсифицирует поставки в Европе».
Ранее сообщалось, что американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».