В Совфеде оценили позицию комитета сената США по «Северному потоку — 2»

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Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT решение комитета сената конгресса США по международным делам проголосовать за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
В Совфеде оценили позицию комитета сената США по «Северному потоку — 2»
  • РИА Новости

«Этот шаг предпринимается от бессилия. Уговоры не помогли, европейские страны заявили, что «Северный поток — 2» им необходим. Думаю, этими санкционными мерами в США и ограничатся. Если они даже примут санкции против одних компаний, придут другие. «Северный поток — 2» всё равно заработает, и американцам придётся отступить. Нельзя идти против здравого смысла», — сказал сенатор.

По словам Джабарова, принятие данного законопроекта — сложный вопрос, потому что он должен пройти утверждение палатой представителей и президентом США.

Ранее комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Для вступления законопроекта в силу он должен быть одобрен палатой представителей и сенатом США, а также американским президентом Дональдом Трампом.

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