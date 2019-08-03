Антиевропейские меры: почему в США возникли дискуссии по поводу санкций против «Северного потока — 2»

Возможное введение США ограничительных мер против участников проекта «Северный поток — 2» никак не повлияет на его реализацию, но при этом навредит отношениям Вашингтона с европейскими союзниками. Об этом заявил американский политолог Юджин Румер. Ранее с похожим предупреждением выступил и сенатор-республиканец Рэнд Пол, который призвал профильный комитет не одобрять санкционный пакет. Как отмечают эксперты, Вашингтон стремится любыми средствами взять под свой контроль рынок поставок энергоносителей в Европу. Однако действия Белого дома в отношении «Северного потока — 2» могут привести к разбалансировке системы западных политических и экономических альянсов.

Санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2», которые одобрил комитет сената США по международным делам, приведут к обратному эффекту и негативно отразятся на взаимоотношениях Вашингтона с европейскими союзниками, в особенности с Германией. С таким мнением выступил политолог Юджин Румер, статью которого опубликовало издание Politico.

Румер отмечает, что введение ограничительных мер стало главным инструментом американской внешней политики. Вашингтон принимает их по любому поводу, например против Ирана за якобы несоблюдение условий ядерной сделки, из которой США ранее вышли в одностороннем порядке. Белый дом уже готовится ввести санкции против России в случае вмешательства в президентские выборы 2020 года.

При этом Румер критикует «Северный поток — 2», отмечая, что Москва якобы использует «Газпром» как инструмент внешней политики. Однако, пишет политолог, в случае выхода из проекта различных компаний, которых напугают рестрикции, их место займут другие энергетические концерны.

«Немецкое правительство отвергло угрозы односторонних экстерриториальных санкций, которые администрация Трампа может применить против компаний из ФРГ, участвующих в проекте», — напоминает Румер.

Политолог подчеркнул, что «Северный поток — 2» «не так страшен», как представляется некоторым американским сенаторам.

«Преподносимая в качестве цели предлагаемых санкций защита Европы от энергетического шантажа со стороны России основывается на устаревшем понимании энергетических рынков. Времена, когда Россия или Советский Союз контролировали газовое снабжение Европы и могли остановить его поворотом вентиля, ушли в прошлое», — пишет Румер.

По словам американского эксперта, ограничительные меры не только не способствуют выполнению поставленной задачи, но и являются потенциальной угрозой для интересов самих Соединённых Штатов.

«Прежде всего они станут серьёзным оскорблением для Германии — ключевого союзника США в Европе и в последнее время излюбленной мишени нападок со стороны нынешней администрации и лично Дональда Трампа. Помимо ослабления связей с союзниками, санкции приведут к дальнейшему сплочению наших противников», — подчёркивает Румер.

По словам политолога, «Китай — ещё один крупный рынок сбыта российского газа, и новый пакет американских санкций, призванных ограничить доступ России к имеющему исключительно важное значение европейскому рынку, лишь станет для Москвы стимулом к установлению более тесных связей с Пекином».

«Мы должны держать наших друзей близко, а не подталкивать наших противников друг к другу», — заключает Румер.

Как отметил в разговоре с RT заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов, не стоит волноваться по поводу воздействия американских санкций на «Северный поток — 2».

«Германия и другие европейские страны будут поддерживать этот проект, им всё равно, какую позицию займёт Вашингтон, потому что в их государственных интересах обеспечить себе энергоустойчивость», — рассказал политолог.

Возражения сенатора

Представители американского истеблишмента уже не в первый раз выступают против введения ограничительных мер в отношении «Северного потока — 2». Так, в июле сенатор-республиканец Рэнд Пол направил членам комитета по международным делам письмо, в котором указывал, как и Румер, что новый пакет санкций не окажет серьёзного воздействия на Россию. Зато, отмечал сенатор, могут пострадать отношения США с союзниками по НАТО и с третьими странами.

«Я призываю своих коллег пересмотреть данный подход. Если мы продолжим проводить красные линии и угрожать своим друзьям так же, как противникам, то друзей у нас останется мало — и винить мы сможем только самих себя», — отметил политик.

Заседание комитета сената США по международным делам

Reuters

© Aaron Bernstein

В своём обращении Пол подчеркнул, что под действие санкций подпадут компании из стран Западной Европы, которые активно сотрудничают и с США.

По словам сенатора, укладкой подводной части газопровода занимаются швейцарская компания, работающая в США (Allseas), а также итальянская компания со штаб-квартирой в Хьюстоне (Техас).

Напомним, что законопроект о санкциях против участников «Северного потока — 2» был внесён на рассмотрение сената ещё в мае этого года. В нём группа сенаторов от обеих партий предлагала запретить американским банкам выдавать участникам проекта кредиты и ссуды на сумму более $10 млн, проводить платежи в зоне юрисдикции США и отказать в выдаче экспортных лицензий.

31 июля члены сенатского комитета по международным делам проголосовали за принятие законопроекта. Для вступления в силу он должен пройти одобрение в палате представителей и в сенате, а затем пойти на подпись Дональду Трампу.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя этот документ, назвала его новым витком русофобии.

«Это очередной подход к снаряду американских законодателей, не знают уже, за что взяться и какую ещё пакость придумать. Нужно обратить внимание на то, что речь пока идёт об обсуждении очередного витка русофобских мер в конгрессе США», — сказала она на брифинге.

Как отмечает заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов, действия Белого дома в отношении «Северного потока — 2» могут разбалансировать систему западных политических и экономических альянсов, а также нанести серьёзный удар по американо-европейским отношениям.

«Северный поток — 2» — успешный бизнес-проект, который в случае участия в нём коммерческих структур сулит серьёзную экономическую прибыль. Грубое давление США на своих европейских союзников, включая Германию, может привести к серьёзному осложнению их взаимоотношений, поскольку в Европе недовольны действиями американцев, которые не дают развиваться европейскому бизнесу», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

Кроме того, охлаждение отношений может привести к серьёзным последствиям для евроатлантического сотрудничества, указывает Шаповалов. По словам эксперта, сегодня кажется невозможным, что страны Европы отвернутся от США.

«Однако действия Вашингтона подобного рода, которые нарушают суверенитет европейских государств, умножают претензии со стороны европейских государств и укрепляют желание политических и экономических кругов в Германии и в других странах отмежеваться от Америки и проводить независимую политику, предусматривающую восстановление экономических и политических контактов с Россией, Китаем и другими государствами, у которых есть серьёзные проблемы с США», — подчеркнул политолог.

Вопрос времени

Проект «Северный поток — 2» представляет собой две нити газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые укладываются через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, обходя транзитные государства.

Магистраль протяжённостью более 1,2 тыс. км планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Стоимость проекта — порядка €9,5 млрд. В его реализации, помимо «Газпрома», участвуют пять западноевропейских энергетических компаний: Engie, Shell, OMV, Uniper и Wintershall. Доля финансирования каждой из них составляет 10%.

Основными препятствиями на пути реализации проекта являются принятые в апреле 2019 года поправки в Газовую директиву Евросоюза и позиция Дании, которая пока не согласовала разрешение на дальнейшее строительство.

Поправки распространяют на морские газопроводы те требования, которые действуют в отношении наземных. Среди таких мер — запрет компаниям одновременно добывать газ и владеть газопроводом, доступ других концернов к 50% мощности магистрали, недискриминационные тарифы и прозрачность.

В компании — операторе газопровода Nord Stream 2 AG уверены, что эти поправки были приняты именно против газопровода «Северный поток — 2», чтобы «создать неблагоприятные и препятствующие реализации проекта условия», и заявили о готовности оспаривать их в Европейском суде.

При этом инвесторы проекта уверены, что он будет запущен в срок. Так, глава австрийского концерна OMV Райнер Зеле заявил, что первая транспортировка газа по «Северному потоку — 2» должна начаться до полуночи 31 декабря 2019 года. По его словам, задержек в реализации проекта не предвидится.

Как отмечает Владимир Шаповалов, Вашингтон рассчитывает, что вытеснение России с европейского рынка может привести к тому, что он станет партнёром №1 в энергетической сфере для стран и рынка Европы.

«Сейчас это пока лишь стратегия, но на кону стоят серьёзные прибыли, поэтому США будут стремиться установить контроль над европейским рынком. Если Вашингтон достигнет своей цели, что нереально в настоящее время, то Европа получит не только дорогой газ, но и большую военно-политическую и экономическую зависимость от Америки», — пояснил эксперт.

Если американцы будут оказывать серьёзное давление на ЕС, то нельзя поручиться за то, что европейские политики сохранят своё желание защищать национальные интересы. Есть примеры, когда Европа подпадала под влияние Белого дома, подчёркивает Шаповалов.