«На существующих условиях»: Россия предложила Украине продлить контракт по транзиту газа на год

Россия предлагает Украине продлить действующий контракт по транзиту газа в Европу на существующих условиях, а также перейти к прямым закупкам газа. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак. По мнению экспертов, основным фактором, тормозящим переговоры, остаётся высокая политизированность на Украине вопроса об энергетическом сотрудничестве с Москвой.

Россия предложила Украине продлить действующий контракт по транзиту газа в Европу на год. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Он подчеркнул, что речь идёт о продлении контракта на текущих условиях.

«Мы дождёмся, когда начнутся трёхсторонние консультации, когда будет избрано новое правительство (украинское. — RT) и контрагенты появятся. В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на существующих условиях», — сказал он.

На данный момент Украина у России не закупает газ, однако часть поставок голубого топлива в страну реверсные — европейские компании перепродают Киеву российский газ по завышенной цене.

Новак добавил, что связанные с предложением корректировки должны обсуждаться коммерческими компаниями. Напомним, текущий контракт по транзиту газа истекает в начале 2020 года.

Ранее о том, что Россия предлагает Украине заключить «короткий» контракт, сообщило Reuters. Агентство со ссылкой на четыре информированных источника утверждает, что такой формат необходим, чтобы выиграть время для завершения строительства газопроводов, идущих в обход Украины.

Однако в «Нафтогазе» Украины, комментируя публикацию Reuters, сообщили, что им не поступало подобных предложений. По мнению представителей компании, это сообщение — информационный вброс.

«Никакой официальной информации от российской стороны относительно идеи «короткого» контракта у нас сейчас нет. Мы понимаем, что сегодняшний вброс — это, вероятно, проверка боем», — говорится в Facebook «Нафтогаза».

Стоит упомянуть, что в России неоднократно отмечали готовность к заключению контракта о продлении транзита газа через Украину даже после ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2», проходящего по дну Балтийского моря. Москва готова продолжать поставки при условии заключения взаимовыгодного соглашения.

«Мы говорим, что готовы продлить действующий контракт на транзит. И мы говорим, что этот контракт должен быть экономически целесообразным для российской стороны», — сказал в конце июля глава «Газпрома» Алексей Миллер.

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«Украина пытается придать политическое звучание»

Проблема в переговорах о поставках и продлении транзита газа в том, что Украина рассматривает эти вопросы как политические, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

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«Украина пытается этому придать политическое звучание, и обычно оно надуманное и искусственное. Это и есть основная причина того, почему нет движения в вопросе заключения договорённостей по газовому вопросу. Действия необходимы именно с украинской стороны», — сказал он RT.

Ранее сохранить действующий контракт о транзите газа на некоторое время предложил премьер-министр России Дмитрий Медведев. С такой инициативой он выступил во время встречи с сопредседателями украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком 10 июля.

«Думаю, здесь есть несколько вариантов, один из них самый простой — это сохранение действия тех контрактов, которые существуют, на некоторое время. Второй вариант, который мы никогда не отрицали, — это вариант консорциума», — сказал глава правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский же заявил о намерении решить вопрос с транзитом российского газа в сентябре.

«Насколько мне известно, планируется продолжить этот разговор в декабре. Но это вопрос энергетической безопасности Украины, и моя позиция, позиция нашей команды заключается в том, что именно в сентябре мы хотим сесть за стол и решить этот вопрос», — сказал он 8 июля.

А 18 июля о готовности продолжать транзит заявили и в «Нафтогазе». Исполнительный директор компании Юрий Витренко в своём Facebook написал, что украинская сторона поддерживает предложенный Евросоюзом план по транзиту газа.

«Господин Шевчович, вице-президент Еврокомиссии, на прошлой трёхсторонней встрече предложил вариант, который соответствует пониманию Европы об экономически обоснованных условиях транзита, которые могут быть реализованы на практике. Мы с этим вариантом согласны», — написал он.

Так, по его словам, речь идёт об операторском соглашении относительно мощностей в 90 млрд кубометров газа ежегодно и бронировании мощностей ещё на 60 млрд кубометров в среднем в течение 10 лет.

«Риск коллапса системы»

Однако существует и риск потери Украиной своей газотранспортной системы (ГТС). В Европейской федерации энерготрейдеров (EFET) 24 июля заявили, что из-за высокой задолженности оператора ГТС «Укртрансгаза» есть риск остановки поставок, что приведёт к разрушению системы.

«Если деньги не будут выплачены в самое ближайшее время, это приведёт к приостановке коммерческих поставок, результатом чего станет риск коллапса системы», — заявил генсек EFET Ян ван Акен.

О схожем риске и даже чрезвычайной ситуации в связи с этими долгами и проблемами с поставщиками 14 июня заявили и в самом «Укртрансгазе».

Несмотря на эти риски, надеяться на то, что при Зеленском вопрос о транзите получит развитие, не стоит, считает политолог Иван Мезюхо.

«Пока не стоит ожидать от Зеленского существенного отличия в этом курсе и в вопросах поставки газа и транзита на территорию ЕС, — сказал он RT. — Украина продолжает действовать в привычном для себя антироссийском русле».

Зеленский обещал украинцам перемены в различных сферах жизни, в том числе и социальной, и для этого необходимо сотрудничество с Россией, подчеркнул Мезюхо.

«Зеленский обещал гражданам перемены, в том числе и по социальной политике. А для всего этого Украине необходимо вернуться к сотрудничеству с Россией. Так Киев смог бы сэкономить деньги своих налогоплательщиков», — констатировал политолог.