Медведев назвал два решения проблемы транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с сопредседателями украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком заявил, что существует два решения проблемы транзита газа через Украину.

«Думаю, здесь есть несколько вариантов, один из них самый простой — это сохранение действия тех контрактов, которые существуют, на некоторое время. Второй вариант, который мы никогда не отрицали — это вариант консорциума», — цитирует Медведева Интерфакс.

Как отмечает агентство, встреча политиков проходит в штаб-квартире «Единой России».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении решить вопрос с транзитом российского газа в Европу не позднее сентября.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко проинформировал, что компания готовится к полному прекращению транзита после 2019 года.

Эксперт Игорь Юшков в беседе с ФАН оценил данное заявление.