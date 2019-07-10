Медведев назвал два решения проблемы транзита газа через Украину

Короткая ссылка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с сопредседателями украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком заявил, что существует два решения проблемы транзита газа через Украину.

«Думаю, здесь есть несколько вариантов, один из них самый простой — это сохранение действия тех контрактов, которые существуют, на некоторое время. Второй вариант, который мы никогда не отрицали — это вариант консорциума», — цитирует Медведева Интерфакс.

Как отмечает агентство, встреча политиков проходит в штаб-квартире «Единой России». 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении решить вопрос с транзитом российского газа в Европу не позднее сентября.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко проинформировал, что компания готовится к полному прекращению транзита после 2019 года.

Эксперт Игорь Юшков в беседе с ФАН оценил данное заявление.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить