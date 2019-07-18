«Переложат расходы на конечного потребителя»: Украина ввела спецпошлины на дизель и СПГ из России

Киев ввёл спецпошлины на импорт из России дизеля по трубопроводам и сжиженного газа. С 1 августа сборы составят 3,75 и 1,75% соответственно, а с 1 октября они вырастут до 4 и 3%. По словам представителя украинского президента в правительстве Андрея Геруса, эти меры принесут в бюджет страны до 2 млрд гривен ежегодно, которые можно будет направить на субсидии малообеспеченным гражданам. Однако эксперты полагают, что вводимые пошлины повлияют не на российских поставщиков, а на конечных потребителей на Украине, которые столкнутся с ростом цен на топливо.

Украина ввела специальные пошлины на импорт из России дизельного топлива по трубопроводам и сжиженного газа. По словам представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве Андрея Геруса, такое решение было принято в ответ на действующие против Киева российские ограничительные меры.

«Такое совместное решение президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций», — написал Герус в Facebook.

Он пояснил, что речь идёт о введённом в апреле правительством России запрете на экспорт нефтепродуктов, угля и нефти на Украину. Соответствующее постановление премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 18 апреля, а в силу оно вступило 1 июня. При этом глава российского правительства подчёркивал, что эти меры вводятся как раз в ответ на расширение украинского списка санкций против России.

«Несколько дней назад кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны, расширил список запрещённых для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры», — отмечал Медведев.

Сообщалось также, что российские санкции будут сняты в том случае, если Украина отменит введённые ограничения.

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«Под прикрытием политических лозунгов»

Комментируя новые тарифы, Герус уточнил, что с 1 августа 2019 года пошлина на поставляемый трубопроводным транспортом дизель составит 3,75%, а на сжиженный газ — 1,75%. При этом подразумевается также и их дальнейшее увеличение — с 1 октября спецтарифы на российские углеводороды вырастут до 4 и 3% на дизель и СПГ соответственно.

«Украинский бюджет дополнительно получит около 2 млрд гривен ($77 млн. — RT) в год. На мой взгляд, эти средства необходимо направить на расширение программы субсидирования малообеспеченных слоёв населения», — заявил Герус.

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Он также выразил мнение, что такие шаги позволят устранить излишнюю маржу трейдера-импортёра, которая возникала по причинам, связанным с логистикой, и не повлияют на розничную цену топлива на АЗС.

Однако эксперты полагают, что под видом разговоров о рыночных процессах на Украине фактически происходит передел рынка под бизнесменов, лояльных к новой власти. Такое мнение в беседе с RT выразил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Как и всё на Украине, это делается под прикрытием громких политических лозунгов о непрекращающейся, но пока безуспешной борьбе с Россией и её «гегемонией» на рынке энергоносителей. Но гордая независимая Украина готова ввести пошлины, чтобы наказать «супостата», при этом заработать 2 млрд гривен, и не важно, что пошлины приведут к повышению цен на украинских АЗС», — подчеркнул он.

В свою очередь, экономист Александр Дудчак также выразил мнение, что пошлины на ввоз дизеля и СПГ ударят не по поставщикам из России, а по украинским потребителям.

«Введение дополнительных пошлин не столько снизит доходы поставщиков, сколько приведёт к повышению цен на украинском рынке. Отдуваться придётся гражданам Украины, которые в итоге будут платить больше», — сказал он RT.

По данным Консалтинговой группы А-95, которые приводит издание enkorr, доля России в поставках дизеля на Украину равна 42%, а сжиженного газа — 29%. В связи с такими масштабами Киев не решится на серьёзное повышение пошлин, убеждён ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович.

«Я не думаю, что Украина решится на масштабные пошлины сверх того, что обозначил Герус. Если украинцы это сделают, то им придётся смириться с тем, что нужно покупать у других стран, и это будет дороже, а перед выборами рост цен на заправках никому не нужен», — отметил он в беседе с RT.

«Получит дополнительные голоса»

Напомним, Украина начала вводить санкции против России в 2015 году. Ограничения касаются как юридических, так и физических лиц. При этом санкционный список постоянно расширялся — в него вошли Первая грузовая компания, «Рособоронэкспорт», КамАЗ, РУСАЛ, «Ижмаш», «Ростех», Mail.ru, «Яндекс», ряд банков и крупных издательств, а также другие компании.

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Россия же установила ограничения в отношении Украины в начале 2016 года. На Киев распространилось продовольственное эмбарго, которое Москва ввела против европейских стран в ответ на антироссийские санкции. А в конце 2018 года в российский санкционный список попали компании и физлица с Украины. При этом отмечалось, что, принимая решение о новых мерах, Москва исходит из принципа зеркальности.

10 апреля 2019-го Украина ввела дополнительные антироссийские санкции в ответ на то, что 18 апреля были введены ограничения со стороны России. Возвращаясь к последнему анонсированному пакету пошлин, Станислав Митрахович выразил мнение, что эти рестрикции Киев вводит для того, чтобы поднять рейтинг президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа» перед выборами в Раду, которые состоятся 21 июля.

«Представитель президента Украины в правительстве, энергетический эксперт Герус пытается сейчас помочь партии Зеленского получить дополнительные голоса, поэтому разыгрывает такую комбинацию, что не только Порошенко раньше с Россией воевал, но и Зеленский тоже не слабак... Те, кто импортирует нефтепродукты — дизель прежде всего — и сжиженный газ, просто переложат дополнительные расходы на конечного потребителя», — подытожил эксперт.