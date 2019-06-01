Без угля и нефтепродуктов: начал действовать запрет на поставки топлива из России на Украину

Постановление правительства России о запрете поставок угля, нефти и нефтепродуктов на Украину вступило в силу. Как отмечал ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, эти меры были введены в ответ на санкции Киева. Секретарь украинского СНБО Александр Данилюк считает, что запрет на поставки энергоресурсов «создаст серьёзные вызовы». Избежать неприятностей можно было бы путём торгово-экономических переговоров, от которых отказывается Киев, отмечают эксперты. По их мнению, противоречивые заявления украинского лидера Владимира Зеленского пока не дают оснований полагать, что диалог в скором времени состоится.

В России вступил в силу запрет на экспорт угля, нефти и нефтепродуктов на Украину. Соответствующее постановление было подписано Дмитрием Медведевым 18 апреля.

При этом прямогонный и товарный бензин, дизель, пропан, бутан и другие сжиженные газы можно поставлять на Украину, получив разрешение Минэкономразвития.

Кроме того, Россия расширила запрет на импорт товаров машиностроения, лёгкой промышленности и металлообработки общей суммой почти $250 млн.

На такой шаг Москва пошла в ответ на введённые Украиной санкции, отмечал премьер-министр. В конце 2018 года Киев запретил ввоз некоторых российских товаров, включая кукурузный крахмал и глюкозу, а 10 апреля расширил список за счёт электрической аппаратуры для устройств железнодорожной автоматики и связи, пружин для грузовых вагонов, стеклотары и других категорий продукции.

«Несколько дней назад кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны, расширил список запрещённых для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры», — подчеркнул премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что ответные российские санкции создадут Киеву трудности.

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«Есть проблемы, связанные с действиями Российской Федерации, ограничительными мерами, которые будут внедрены с 2 июня, то есть через два дня. Это, возможно, создаст серьёзные вызовы для Украины. Мы должны быть к этому готовы. Это ограничения в поставках дизеля, масел и нефти», — сказал он 31 мая.

При этом в России всегда отмечали, что контрсанкции будут сняты в том случае, если будут отменены ограничения, в ответ на которые они были введены. Однако оснований рассчитывать на смену Киевом курса нет, считает политолог Иван Мезюхо.

«К сожалению, нынешняя команда нового президента Украины действует в ключе внешнеполитического курса своего предшественника. Именно поэтому надежды на какой-то нормальный межгосударственный диалог Москвы и Киева крайне низкие», — сказал он RT.

При этом, отказываясь вести с Россией переговоры по экономическим вопросам, Украина поступает в ущерб самой себе, убеждён член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Даже для самого упёртого националиста на Украине было бы выгодно вести торговлю с Россией, торговаться, требовать льготы и преференции, добиваться реализации определённой гуманитарной и экономической политики. Но то, что сейчас делает Украина, она делает в ущерб себе. То есть, это выстрелы в сторону России, но через своё собственное тело», — подчеркнул он в беседе с RT.

© Сергей Козлов/РИА Новости

«Парламент сопротивляется»

Напомним, что перед выборами, будучи кандидатом, Зеленский признавал необходимость переговоров с Россией. Однако затем, после инаугурации, на вопрос журналиста о готовности пойти на диалог с Москвой новый глава государства ответил «нет».

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В то же время глава администрации украинского президента Андрей Богдан поддержал идею провести переговоры с Россией, а сам Зеленский допускал возможность организации референдума по соответствующему вопросу.

Такие двойственные заявления продиктованы желанием Зеленского не растерять свою популярность перед парламентскими выборами, которые состоятся 21 июля, считает Безпалько.

«Пока Зеленский не растерял свою популярность и народ находится в эйфории, он хочет реализовать успех своей партии на выборах. Парламент ему сопротивляется. Поэтому Зеленский и допускает разного рода двойственные высказывания. Оппозиция легко истолкует населению любые движения в сторону России как предательство», — пояснил эксперт.

В свою очередь, Мезюхо напомнил, что на выборы в 2014 году Порошенко, как и Зеленский сейчас, выдвигался как кандидат-миротворец.

«Зеленский шёл на выборы, как президент мира. Но и его предшественник говорил о том, что он президент мира, а не войны. В результате оказалось, что господин Порошенко запятнал себя большим количеством крови своих соотечественников. Я не исключаю того, что Зеленский может последовать по его стопам», — заключил политолог.