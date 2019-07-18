«Нафтогаз» готов договариваться по транзиту газа по сценарию ЕК

В украинской компании «Нафтогаз» заявили, что согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича по транзиту российского газа и готовы работать над договорами по реализации этого сценария при согласии России. С таким заявлением выступил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

«Господин Шевчович, вице-президент Еврокомиссии, на прошлой трёхсторонней встрече предложил вариант, который соответствует пониманию Европы об экономически обоснованных условиях транзита, которые могут быть реализованы на практике. Мы с этим вариантом согласны», — написал Витренко в Facebook.

По его словам, это должны быть операторское соглашение относительно мощностей объёмом 90 млрд кубометров ежегодно и соглашение о бронировании мощностей (или своп) на 60 млрд кубометров ежегодно в среднем в течение десяти лет.

При этом Витренко подчеркнул, что в случае несогласия с вариантом Шефчовича украинская сторона хотела бы «услышать почему и также услышать встречное предложение».

Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль рассказала, что Киев подготовил план действий на случай провала переговоров с Москвой по транзиту газа в Европу.

Эксперт Александр Охрименко в беседе с НСН оценил подготовку Украиной запасного плана на случай провала переговоров по транзиту газа.