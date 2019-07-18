«Нафтогаз» готов договариваться по транзиту газа по сценарию ЕК

Короткая ссылка
В украинской компании «Нафтогаз» заявили, что согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича по транзиту российского газа и готовы работать над договорами по реализации этого сценария при согласии России. С таким заявлением выступил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
«Нафтогаз» готов договариваться по транзиту газа по сценарию ЕК
  • globallookpress.com

«Господин Шевчович, вице-президент Еврокомиссии, на прошлой трёхсторонней встрече предложил вариант, который соответствует пониманию Европы об экономически обоснованных условиях транзита, которые могут быть реализованы на практике. Мы с этим вариантом согласны», — написал Витренко в Facebook.

По его словам, это должны быть операторское соглашение относительно мощностей объёмом 90 млрд кубометров ежегодно и соглашение о бронировании мощностей (или своп) на 60 млрд кубометров ежегодно в среднем в течение десяти лет.

При этом Витренко подчеркнул, что в случае несогласия с вариантом Шефчовича украинская сторона хотела бы «услышать почему и также услышать встречное предложение».

Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль рассказала, что Киев подготовил план действий на случай провала переговоров с Москвой по транзиту газа в Европу.

Эксперт Александр Охрименко в беседе с НСН оценил подготовку Украиной запасного плана на случай провала переговоров по транзиту газа. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить