«Газпром»: газопровод «Северный поток — 2» построили на 71%

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В «Газпроме» сообщили, что строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 71%.
«Газпром»: газопровод «Северный поток — 2» построили на 71%
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«Продолжается строительство газопровода «Северный поток — 2». К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1739,4 км газопровода — около 71% от его общей протяжённости», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее глава OMV Райнер Зеле заявил, что первый газ по газопроводу «Северный поток — 2» поступит к полуночи 31 декабря 2019 года.

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил это заявление Зеле.

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