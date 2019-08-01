«Газпром»: газопровод «Северный поток — 2» построили на 71%

В «Газпроме» сообщили, что строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 71%.

«Продолжается строительство газопровода «Северный поток — 2». К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1739,4 км газопровода — около 71% от его общей протяжённости», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее глава OMV Райнер Зеле заявил, что первый газ по газопроводу «Северный поток — 2» поступит к полуночи 31 декабря 2019 года.

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил это заявление Зеле.