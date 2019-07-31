В OMV назвали сроки подачи первого газа по «Северному потоку — 2»

Глава OMV Райнер Зеле заявил, что первый газ по газопроводу «Северный поток — 2» поступит к полуночи 31 декабря 2019 года.

«Первый газ поступит к полуночи 31 декабря», — цитирует РИА Новости Зеле.

Ранее представитель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков сообщил, что Россия рассчитывает на согласие Дании на заявку по «Северному потоку — 2» примерно в октябре.

7 июня Миллер говорил, что реальный срок работ по строительству участка газопровода «Северный поток — 2» на территории Дании составляет максимум пять недель.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал доклад Nord Stream 2, согласно которому завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.