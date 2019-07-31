Эксперт оценил заявление главы OMV о сроках подачи первого газа по «Северному потоку — 2»

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление главы OMV Райнера Зеле о том, что первый газ по газопроводу «Северный поток — 2» поступит к полуночи 31 декабря 2019 года.

«Оптимистичные заявления главы австрийского инвестора «Северного потока — 2» вполне объяснимы. На сегодняшний день строительство трубопровода идёт по плану», — сказал Кулагин.

По его словам, совершенно очевидно, что Дания стала объектом политической игры и в настоящее время на Копенгаген оказывается огромное давление.

Ранее представитель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков сообщил, что Россия рассчитывает на согласие Дании на заявку по «Северному потоку — 2» примерно в октябре.

7 июня Миллер говорил, что реальный срок работ по строительству участка газопровода «Северный поток — 2» на территории Дании составляет максимум пять недель.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал доклад Nord Stream 2, согласно которому завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.