«Пытаются втянуть Германию в конфликт»: почему Вашингтон требует участия Берлина в миссии в Ормузском проливе

Германия обязана США тем, что осталась страной Запада, а сейчас её безопасность охраняют 34 тыс. американских военных, поэтому флот ФРГ должен принять участие в патрулировании Ормузского пролива под началом Вашингтона. Об этом заявил американский посол в ФРГ Ричард Гренелл. Вашингтон давно говорит о планах создать международную коалицию для контроля за водами Ормузского пролива — поводом стали инциденты с танкерами союзников в этом районе. Однако в Берлине подчеркнули, что не поддерживают идею Соединённых Штатов. По словам экспертов, ФРГ дорожит торгово-экономическими связями с Ираном, которые намерен разрушить Вашингтон.

Германия должна присоединиться к миссии по охране судоходства в Ормузском проливе, так как является крупнейшей экономической державой Европы. Об этом заявил в интервью газете Augsburger Allgemeine посол США в ФРГ Ричард Гренелл, комментируя отказ Берлина участвовать в операции у побережья Ирана, инициированной Вашингтоном. По мнению американского дипломата, экономические успехи Германии неразрывно связаны с её «глобальными обязанностями».

По словам Гренелла, Штаты пожертвовали «многим, чтобы помочь Германии остаться частью Запада».

«В настоящее время в Германии размещены 34 тыс. наших военнослужащих — это миллиарды долларов, потраченные американским народом», — заявил американский посол.

Ранее в правительстве ФРГ напомнили о стремлении Берлина к дипломатическому урегулированию напряжённости в районе Ормузского пролива.

Ричард Гренелл

AFP

© Daniel Bockwoldt / dpa

«Участие в миссии под руководством США может осложнить достижение этой цели», — заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, выступая на брифинге 31 июля. При этом германская сторона не исключает участия в европейской миссии по защите торговых судов в Ормузском проливе и контактирует по этому поводу с Парижем и Лондоном, добавила она.

С аналогичным заявлением накануне выступил и глава МИД ФРР Хайко Маас.

«Германия не примет участия в инициативе США», — заявил он после встречи с польским коллегой Яцеком Чапутовичем в Варшаве. По словам германского министра, Берлин будет искать дипломатические пути для снижения напряжённости в Ормузском проливе.

Танкерная «война»

Напомним, о намерении Вашингтона создать международную коалицию для патрулирования Ормузского пролива глава Госдепа США Майк Помпео сообщил неделю назад и выразил мнение, что к миссии присоединятся страны по всему миру.

«Мы работаем над тем, чтобы изменить поведение руководства Исламской Республики Иран. И мы создаём коалицию, которая будет патрулировать Ормузский пролив, чтобы сохранить эти морские пути открытыми», — заявил Помпео в интервью телекомпании WFTV 9.

Непосредственным сопровождением торговых судов у иранского и йеменского побережья должны заниматься те страны, к которым они приписаны, сообщает Defense One, ссылаясь на слова председателя Объединённого комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда. Американская сторона сохранит за собой функции наблюдения и организационной поддержки.

При этом коалицию планируется создать не по линии Североатлантического альянса. Как сообщил накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс не получал запрос на участие в операции США по охране судоходства в Ормузском проливе.

По словам Помпео, США предложили участвовать в миссии правительствам Великобритании, Франции, Германии, Норвегии, Японии, Южной Кореи, Австралии и ряду других стран.

В Тегеране заявили, что формирование подобной коалиции для патрулирования Ормузского пролива подорвёт безопасность региона. Такое мнение высказал первый вице-президент ИРИ Эсхак Джахангири.

О проведении международной операции в Ормузском проливе американские чиновники и военные заявляли ещё в июне, после того как ситуация в регионе обострилась.

Прологом к усилению напряжённости стали взрывы, прогремевшие в середине июня на двух танкерах, следовавших через Оманский пролив. Корабли везли углеводороды в Сингапур и Тайвань. Вашингтон поспешил обвинить в диверсии Иран, хотя никаких доказательств в пользу этой версии так и не было представлено.

Новым импульсом к конфронтации стало задержание 11 июля иранского танкера Grace 1 в Гибралтаре британскими властями. Лондон объяснил свои действия тем, что судно якобы перевозило нефть в Сирию в нарушение европейских санкций. В свою очередь, президент ИРИ Хасан Рухани предупредил Лондон о возможных последствиях такого шага и призвал мировое сообщество «обеспечить полную безопасность морских маршрутов».

19 июля ВМС КСИР (Корпус стражей Исламской революции, элитное подразделение иранских вооружённых сил. — RT) задержал британский танкер Stena Impero, следовавший в территориальных водах ИРИ в Ормузском проливе. По версии иранской стороны, причиной задержания стало нарушение командой танкера международных правил судоходства и столкновение с иранским рыболовецким судном.

Также по теме «Шито белыми нитками»: США предъявили «доказательства» причастности Ирана к пожару на танкерах Минобороны США обвинило иранских военных в том, что через несколько часов после инцидента с танкерами в Оманском заливе они якобы...

В ответ власти Великобритании призвали европейские страны созвать коллективную миссию для защиты торгового судоходства в Ормузском проливе. Этот призыв нашёл больший отклик в Европе, чем инициатива Вашингтона. О готовности рассмотреть участие в общеевропейской операции заявили не только в Берлине — глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что Париж тоже работает над этой инициативой.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах, идеей также заинтересовались в Италии, Нидерландах, Испании и Польше.

Пока продолжается обсуждение вопроса создания коллективной миссии, Лондон уже усилил своё военное присутствие в Персидском заливе, направив в этот район второй корабль ВМС — Duncan — для обеспечения безопасной навигации коммерческого флота. Ранее в залив был переброшен фрегат Montrose.

Однако эксперты сомневаются в том, что на практике европейские страны присоединятся к инициативам Лондона. Такого мнения придерживается, в частности, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Заявление Великобритании по созданию собственной миссии в Ормузском проливе говорит лишь о том, что Лондон всё больше отдаляется от общеевропейских интересов и пытается действовать по примеру США», — прокомментировал ситуацию эксперт в беседе с RT.

Попытки втянуть в конфликт

Последним событиям предшествовала продолжительная эскалация напряжённости в ирано-американских отношениях. Напомним, в прошлом году глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе США из СВПД — иранской ядерной сделки — и возобновлении санкций в отношении ИРИ.

Решение американской администрации не встретило поддержки в Европе (изначально, помимо Ирана и США, договор был подписан Великобританией, Россией, Францией и КНР. — RT). Для стран Европы Иран является важным торговым партнёром, и угрозы Вашингтона применять санкции против компаний, сотрудничающих с иранским бизнесом, возмутили европейские правительства. В прошлом году даже обсуждалось создание специального механизма для торговли ЕС с Ираном в обход американских рестрикций.

Британские военные моряки

Reuters

© Baz Ratner

По мнению Алексея Мухина, сейчас Вашингтон в ультимативной форме требует, чтобы Германия действовала против своих интересов.

«Дело в том, что ФРГ является приоритетным торговым партнёром для Ирана, а участие Берлина в операции по охране судоходства в Ормузском проливе под эгидой США подорвёт торгово-экономические позиции Германии на иранском рынке. Именно для этого Вашингтон хочет принудить европейских союзников начать патрулирование пролива», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло. По словам эксперта, США так настойчиво пытаются втянуть ФРГ в коалицию, потому что именно Берлин является одним из главных противников разрыва ядерной сделки с ИРИ.

«США пытаются втянуть ФРГ в конфликт вокруг Ормузского пролива для того, чтобы дискредитировать Берлин в глазах Тегерана. В свою очередь, немцы понимают, что эта авантюра им не нужна», — отметил эксперт в беседе с RT.

Однако долго сопротивляться нажиму Вашингтона Берлин не сможет, считает Андрей Манойло. По мнению эксперта, несмотря на все противоречия, пока европейцы не могут всерьёз противостоять давлению США.

Иной точки зрения придерживается Алексей Мухин. По его прогнозам, попытки Вашингтона втянуть ФРГ в коалицию для патрулирования Ормузского пролива обречены на неудачу.

«Давление со стороны американского руководства только увеличивает разногласия между США и Европой, а не приводит к исполнению ультиматумов Белого дома. Вряд ли Вашингтон сможет собрать коалицию союзников для патрулирования пролива», — подытожил Мухин.