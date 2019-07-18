Миллион литров контрабанды: Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе
- © Hamed Malekpour/Tasnim News Agency via REUTERS
В Тегеране заявили о задержании в Персидском заливе иностранного танкера с 1 млн л контрабандного топлива. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой за пресс-службу Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Порт приписки судна не уточняется.
«Убедившись, что иностранный танкер занимался контрабандой топлива, и получив распоряжение иранских судебных властей, военно-морские силы КСИР в ходе неожиданной операции перехватили его», — говорится в публикации.
Отмечается, что инцидент произошёл ещё в воскресенье, 14 июля. Само судно, согласно заявлению КСИР, может перевозить до 2 млн л топлива и получило контрабанду от иранских катеров для дальнейшей перепродажи. Экипаж танкера состоит из 12 человек.
В последнее время отмечается рост напряжённости в Персидском заливе. Так, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в среду, 17 июля, заявил, что в регионе сложилась опасная обстановка.
«Это очень опасная ситуация: в Персидском заливе много кораблей, которые не должны там находиться, — сказал он. — В нашей юрисдикции 1,5 тыс. миль береговой линии, но зачем там находятся другие корабли, я не знаю. Мы обеспечиваем в регионе безопасность и стабильность, и я считаю, что безопасность и стабильность должны распространяться на всех».
Инцидент с задержанием танкера приведёт к дальнейшему росту напряжённости в регионе, считает старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова.
«Дальше — ещё больший рост напряжённости. Неоднократно президент Ирана говорил, что его страна не допустит войны в Персидском заливе. Но каждое действие может её спровоцировать: как действия англичан или американцев могут послужить поводом для Ирана, так и какие-то иранские действия», — сказала она RT.
При этом эксперт отметила, что все стороны будут избегать прямой конфронтации.
- Нефтяной танкер в Ормузском проливе, архивное фото
- Reuters
- © Hamad I Mohammed
«Направлено на эскалацию напряжённости»
11 июля Великобритания заявила, что три катера КСИР якобы попытались помешать британскому танкеру British Heritage пройти через Ормузский пролив, в связи с чем фрегат Королевских военно-морских сил Montrose встал между катерами и судном и сделал им «устное предупреждение».
Однако в Иране эту информацию опровергли. В КСИР отметили, что не взаимодействовали с какими-либо иностранными судами. Глава МИД Ирана Джавад Зариф, комментируя заявления британской стороны, допустил, что они направлены на обострение ситуации.
«То, что они сами утверждают, то, о чём они сами говорят, направлено на эскалацию напряжённости. Эти заявления ничего не стоят», — приводит слова дипломата агентство Fars.
В связи с этой ситуацией в России призвали все стороны к диалогу для урегулирования споров.
«Мы также по-прежнему, как мы и делали это раньше, призываем всех к сдержанному поведению в Персидском заливе, дабы не обострять ситуацию, и к урегулированию всех спорных ситуаций путём диалога», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что свобода судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе должна сохраняться.
Также в Ормузском проливе произошёл инцидент с танкером ОАЭ. Associated Press 16 июля сообщило, что судно Riah предыдущие два дня не подавало сигналов о своём местоположении. Источник агентства в Пентагоне заявил, что власти США в инциденте подозревают Иран — якобы тот захватил танкер.
Однако официальный представитель МИД исламской республики Аббас Мусави заявил, что иностранный танкер подал запрос об оказании помощи из-за технической неисправности, в ответ иранские ВМС отбуксировали его в территориальные воды страны для ремонта.
«Иранские моряки действовали в строгом соответствии с международными правилами», — приводит его слова телеканал Al Mayadeen.
Кроме того, в начале месяца британские власти задержали в Гибралтаре иранский танкер Grace 1, который, по их словам, направлялся в Сирию для продажи нефти, что запрещено санкциями Евросоюза. В Тегеране заявили, что у судна было другое место назначения, и предупредили о возможных ответных мерах.
Позже министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант провёл телефонный разговор со своим иранским коллегой. По итогам беседы представитель Лондона отметил, что Тегеран намерен решить проблему с задержанным танкером.
«Министр иностранных дел Зариф заявил, что Иран хочет решить проблему и не стремится к эскалации. Поговорил также с главным министром Гибралтара Фабианом Пикардо, который отлично справляется с решением этого вопроса и разделяет точку зрения Великобритании относительно дальнейших действий», — написал Хант в своём Twitter.
2/2 Was told by FM Zarif that Iran wants to resolve issue and is not seeking to escalate. Also spoke to @FabianPicardo who is doing an excellent job co-ordinating issue and shares UK perspective on the way forward.— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 13 июля 2019 г.
Во всех этих инцидентах стороны конфликтов обвиняют друг друга, что лишь подчёркивает обострение ситуации в регионе, считает эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.
«Эти эпизоды абсолютно неясные и непрозрачные. Американцы во всех случаях, как известно, обвиняют иранцев, иранцы категорически отказываются, говорят, что это очередные провокации, к которым они непричастны. Поэтому данный инцидент свидетельствует о дополнительной напряжённости, которая неизвестно к чему может привести», — сказал он RT.
«Важная инициатива европейских стран»
Ранее США в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Кроме того, Вашингтон ввёл в отношении Тегерана целый ряд санкций.
Остальные участники сделки — Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания — заявили о намерении придерживаться договорённостей. Так, европейские страны запустили систему INSTEX, чтобы проводить финансовые расчёты в обход американских санкций. Однако эта система в настоящее время касается лишь операций с медикаментами и продовольствием, которые и так не подпадают под санкции. В Иране заявили, что для полноценного функционирования INSTEX Евросоюз должен закупать нефть.
Глава МИД России Сергей Лавров также отметил, что расчёты, которые проводятся через эту систему, недостаточны по сравнению с теми обязательствами, которые взяли на себя европейские страны. Тем не менее в Кремле подчёркивают, что это важная система, к которой в будущем может присоединиться и Москва.
«Мы считаем, что это важная инициатива европейских стран, важный проект, направленный на защиту интересов европейских экономических операторов на фоне незаконных попыток ограничения их деятельности со стороны третьих стран», — сказал Песков.
При этом Иран готов вести диалог с США, отмечал президент страны Хасан Рухани.
«Мы всегда верили в переговоры... Если они снимут санкции, прекратят оказывать на нас экономическое давление и вернутся к сделке, мы готовы провести переговоры с Америкой сегодня, прямо сейчас и где угодно», — сказал он.
Как пояснил Фитин, из-за действий США переговорный процесс очень затруднён.
«Иран, конечно, хотел бы найти выход. Но американцы говорят: «Идите к нам на переговоры с чистого листа», а иранцы говорят: «Переговоры под таким давлением не ведут. Сначала снимите санкции очередные. После этого мы будем готовы к переговорам». То есть пока готовности обеих сторон принять общую позицию для начала переговоров нет», — констатировал эксперт.