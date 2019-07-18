Миллион литров контрабанды: Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива. Об этом сообщил Корпус стражей Исламской революции. Отмечается, что судно было загружено иранским топливом для дальнейшей перепродажи. Порт приписки танкера не уточняется. По мнению экспертов, ситуация в регионе по-прежнему вызывает беспокойство. В то же время аналитики отмечают, что исламская республика нацелена на урегулирование споров с Западом, в первую очередь с США.

В Тегеране заявили о задержании в Персидском заливе иностранного танкера с 1 млн л контрабандного топлива. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой за пресс-службу Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Порт приписки судна не уточняется.

«Убедившись, что иностранный танкер занимался контрабандой топлива, и получив распоряжение иранских судебных властей, военно-морские силы КСИР в ходе неожиданной операции перехватили его», — говорится в публикации.

Отмечается, что инцидент произошёл ещё в воскресенье, 14 июля. Само судно, согласно заявлению КСИР, может перевозить до 2 млн л топлива и получило контрабанду от иранских катеров для дальнейшей перепродажи. Экипаж танкера состоит из 12 человек.

В последнее время отмечается рост напряжённости в Персидском заливе. Так, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в среду, 17 июля, заявил, что в регионе сложилась опасная обстановка.

«Это очень опасная ситуация: в Персидском заливе много кораблей, которые не должны там находиться, — сказал он. — В нашей юрисдикции 1,5 тыс. миль береговой линии, но зачем там находятся другие корабли, я не знаю. Мы обеспечиваем в регионе безопасность и стабильность, и я считаю, что безопасность и стабильность должны распространяться на всех».

Инцидент с задержанием танкера приведёт к дальнейшему росту напряжённости в регионе, считает старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова.

«Дальше — ещё больший рост напряжённости. Неоднократно президент Ирана говорил, что его страна не допустит войны в Персидском заливе. Но каждое действие может её спровоцировать: как действия англичан или американцев могут послужить поводом для Ирана, так и какие-то иранские действия», — сказала она RT.

При этом эксперт отметила, что все стороны будут избегать прямой конфронтации.

Нефтяной танкер в Ормузском проливе, архивное фото

Reuters

© Hamad I Mohammed

«Направлено на эскалацию напряжённости»

11 июля Великобритания заявила, что три катера КСИР якобы попытались помешать британскому танкеру British Heritage пройти через Ормузский пролив, в связи с чем фрегат Королевских военно-морских сил Montrose встал между катерами и судном и сделал им «устное предупреждение».

Однако в Иране эту информацию опровергли. В КСИР отметили, что не взаимодействовали с какими-либо иностранными судами. Глава МИД Ирана Джавад Зариф, комментируя заявления британской стороны, допустил, что они направлены на обострение ситуации.

«То, что они сами утверждают, то, о чём они сами говорят, направлено на эскалацию напряжённости. Эти заявления ничего не стоят», — приводит слова дипломата агентство Fars.

В связи с этой ситуацией в России призвали все стороны к диалогу для урегулирования споров.

Также по теме «Риск прямой конфронтации усилился»: Москва призвала все стороны проявлять сдержанность в районе Персидского залива Россия призывает все стороны инцидентов в Персидском заливе к сдержанности и диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ...

«Мы также по-прежнему, как мы и делали это раньше, призываем всех к сдержанному поведению в Персидском заливе, дабы не обострять ситуацию, и к урегулированию всех спорных ситуаций путём диалога», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что свобода судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе должна сохраняться.

Также в Ормузском проливе произошёл инцидент с танкером ОАЭ. Associated Press 16 июля сообщило, что судно Riah предыдущие два дня не подавало сигналов о своём местоположении. Источник агентства в Пентагоне заявил, что власти США в инциденте подозревают Иран — якобы тот захватил танкер.

Однако официальный представитель МИД исламской республики Аббас Мусави заявил, что иностранный танкер подал запрос об оказании помощи из-за технической неисправности, в ответ иранские ВМС отбуксировали его в территориальные воды страны для ремонта.

«Иранские моряки действовали в строгом соответствии с международными правилами», — приводит его слова телеканал Al Mayadeen.

Кроме того, в начале месяца британские власти задержали в Гибралтаре иранский танкер Grace 1, который, по их словам, направлялся в Сирию для продажи нефти, что запрещено санкциями Евросоюза. В Тегеране заявили, что у судна было другое место назначения, и предупредили о возможных ответных мерах.

Позже министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант провёл телефонный разговор со своим иранским коллегой. По итогам беседы представитель Лондона отметил, что Тегеран намерен решить проблему с задержанным танкером.

«Министр иностранных дел Зариф заявил, что Иран хочет решить проблему и не стремится к эскалации. Поговорил также с главным министром Гибралтара Фабианом Пикардо, который отлично справляется с решением этого вопроса и разделяет точку зрения Великобритании относительно дальнейших действий», — написал Хант в своём Twitter.

2/2 Was told by FM Zarif that Iran wants to resolve issue and is not seeking to escalate. Also spoke to @FabianPicardo who is doing an excellent job co-ordinating issue and shares UK perspective on the way forward. — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 13 июля 2019 г.

Во всех этих инцидентах стороны конфликтов обвиняют друг друга, что лишь подчёркивает обострение ситуации в регионе, считает эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

«Эти эпизоды абсолютно неясные и непрозрачные. Американцы во всех случаях, как известно, обвиняют иранцев, иранцы категорически отказываются, говорят, что это очередные провокации, к которым они непричастны. Поэтому данный инцидент свидетельствует о дополнительной напряжённости, которая неизвестно к чему может привести», — сказал он RT.

«Важная инициатива европейских стран»

Ранее США в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Кроме того, Вашингтон ввёл в отношении Тегерана целый ряд санкций.

Остальные участники сделки — Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания — заявили о намерении придерживаться договорённостей. Так, европейские страны запустили систему INSTEX, чтобы проводить финансовые расчёты в обход американских санкций. Однако эта система в настоящее время касается лишь операций с медикаментами и продовольствием, которые и так не подпадают под санкции. В Иране заявили, что для полноценного функционирования INSTEX Евросоюз должен закупать нефть.

Глава МИД России Сергей Лавров также отметил, что расчёты, которые проводятся через эту систему, недостаточны по сравнению с теми обязательствами, которые взяли на себя европейские страны. Тем не менее в Кремле подчёркивают, что это важная система, к которой в будущем может присоединиться и Москва.

«Мы считаем, что это важная инициатива европейских стран, важный проект, направленный на защиту интересов европейских экономических операторов на фоне незаконных попыток ограничения их деятельности со стороны третьих стран», — сказал Песков.

При этом Иран готов вести диалог с США, отмечал президент страны Хасан Рухани.

«Мы всегда верили в переговоры... Если они снимут санкции, прекратят оказывать на нас экономическое давление и вернутся к сделке, мы готовы провести переговоры с Америкой сегодня, прямо сейчас и где угодно», — сказал он.

Как пояснил Фитин, из-за действий США переговорный процесс очень затруднён.

«Иран, конечно, хотел бы найти выход. Но американцы говорят: «Идите к нам на переговоры с чистого листа», а иранцы говорят: «Переговоры под таким давлением не ведут. Сначала снимите санкции очередные. После этого мы будем готовы к переговорам». То есть пока готовности обеих сторон принять общую позицию для начала переговоров нет», — констатировал эксперт.