Лавров прокомментировал отношения Ирана и США

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Rheinische Post прокомментировал отношения Ирана и Соединённых Штатов.

«На фоне продолжающегося обмена обвинениями между Вашингтоном и Тегераном наблюдается наращивание американцами военно-морской группировки, что создаёт риски вооружённого столкновения», — сообщил Лавров.

Он отметил, что любое «неосторожное движение» способно привести к конфликту, чреватому непредсказуемыми и разрушительными последствиями».

Глава МИД России сообщил, что подобное положение дел не может не вызывать у Москвы «серьёзной тревоги», и поэтому Россия намерена продолжать настаивать на том, чтобы все стороны предприняли шаги по деэскалации и урегулированию имеющихся проблем политико-дипломатическими средствами.

«Это предполагает, прежде всего, отказ от ультиматумов, санкций и шантажа со стороны Вашингтона», — добавил Лавров.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что снятие санкций США с Ирана откроет возможности для переговоров между Вашингтоном и Тегераном.