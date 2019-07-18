Лавров прокомментировал отношения Ирана и США

Короткая ссылка
Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Rheinische Post прокомментировал отношения Ирана и Соединённых Штатов.

«На фоне продолжающегося обмена обвинениями между Вашингтоном и Тегераном наблюдается наращивание американцами военно-морской группировки, что создаёт риски вооружённого столкновения», — сообщил Лавров.

Он отметил, что любое «неосторожное движение» способно привести к конфликту, чреватому непредсказуемыми и разрушительными последствиями».

Глава МИД России сообщил, что подобное положение дел не может не вызывать у Москвы «серьёзной тревоги», и поэтому Россия намерена продолжать настаивать на том, чтобы все стороны предприняли шаги по деэскалации и урегулированию имеющихся проблем политико-дипломатическими средствами.

«Это предполагает, прежде всего, отказ от ультиматумов, санкций и шантажа со стороны Вашингтона», — добавил Лавров.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что снятие санкций США с Ирана откроет возможности для переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить