«Риск прямой конфронтации усилился»: Москва призвала все стороны проявлять сдержанность в районе Персидского залива

Россия призывает все стороны инцидентов в Персидском заливе к сдержанности и диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможном происшествии в Ормузском проливе. Великобритания обвинила Иран в попытке помешать нефтяному танкеру пройти через акваторию. В Тегеране эти заявления опровергли, отметив, что Лондон стремится обострить ситуацию в регионе. В российском МИД подчеркнули, что свобода судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе должна сохраняться. Эксперты указывают, что США и Великобритания пытаются оказывать давление на Тегеран.

Россия следит за развитием ситуации в районе Персидского залива. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы тщательно отслеживаем потоки информации о том, что происходит в районе Персидского залива. Мы отфиксировали информацию о том, что якобы такой инцидент имел место, мы также отфиксировали заявление иранских представителей о том, что эта информация не соответствует действительности», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что свобода судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе должна сохраняться. Пресс-секретарь российского президента призвал все стороны к диалогу для урегулирования конфликтов.

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«Мы также по-прежнему, как мы и делали это раньше, призываем всех к сдержанному поведению в Персидском заливе, дабы не обострять ситуацию, и к урегулированию всех спорных ситуаций путем диалога», — добавил Песков.

Ранее Великобритания заявила, что три иранских катера в районе Ормузского пролива «попытались помешать» британскому нефтяному танкеру.

«В нарушение международного права три иранских катера попытались помешать проходу коммерческого судна British Heritage через Ормузский пролив», — приводит The Guardian слова официального представителя британского правительства.

Утверждается, что фрегат королевских военно-морских сил Montrose «был вынужден встать» между катерами и танкером и сделать «устное предупреждение», чтобы обеспечить безопасность британского судна.

В Иране опровергли эти заявления. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подчеркнул, что их патрули не взаимодействовали с какими-либо иностранными судами.

«Патрули ВМС КСИР продолжают свои обязанности в обычном режиме и с точностью выполняют возложенные на них функции. За прошедшие 24 часа они не взаимодействовали с какими-либо иностранными кораблями, в том числе британскими», — приводит агентство Fars текст заявления.

По мнению главы МИД исламской республики Мохаммада Джавада Зарифа, Великобритания заявила об этом инциденте, чтобы обострить ситуацию в регионе.

«То, что они сами утверждают, то, о чём они сами говорят, направлено на эскалацию напряжённости. Эти заявления ничего не стоят», — приводит агентство его слова.

Американский телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных официальных лиц США сообщил, что иранских катеров было пять, а не три и HMS Montrose якобы был вынужден навести на них свои орудия, чтобы те отступили.

Отряд КСИР

Reuters

© Hamed Malekpour/Tasnim News Agency

Задержание иранского танкера

Ранее в четверг, 11 июля, британские власти задержали в Гибралтаре иранский танкер Grace 1. Лондон утверждает, что судно было загружено нефтью и направлялось в Сирию, а это нарушает санкции Евросоюза против Дамаска.

Президент Ирана Хасан Роухани призвал мировую общественность обеспечивать безопасность морских маршрутов и предупредил Великобританию о возможных последствиях задержки танкера.

«На мировом уровне все должны постараться обеспечить полную безопасность морских маршрутов. Англичан же я предупреждаю, что вы... поймёте последствия (этих действий. — RT)», — сказал он.

Позже замкомандующего КСИР Али Фадави предупредил Великобританию и США о последствиях задержки танкера.

«Мы арендовали это судно, мы перевозили груз. Их действия были безрассудными, и они, конечно же, будут сожалеть о содеянном», — заявил он.

Более того, британские власти не имели право задерживать иранское судно, руководствуясь санкциями Евросоюза, указал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

«Санкции ЕС касаются исключительно самого ЕС, и не являются признанным Совбезом ООН инструментом международного урегулирования. И задерживать суда на этом основании — вызов всему международному сообществу», — написал он в Facebook.

Прямое военное давление на Иран невозможно, а потому западные страны используют подобные инциденты и провокации, чтобы добиться своих целей, считает глава Института новейших государств политолог Алексей Мартынов.

«Прямое военное давление на Иран сегодня, очевидно, невозможно. Поэтому будут продолжаться подобные провокации, которые по совокупности дадут условные основания для реализации намеченных планов», — сказал он RT.

«Прогнозировать всё сложнее»

В МИД России подчеркнули, что в последнее время вырос риск конфликта в регионе.

«Ситуация очень тревожная, и мы убеждаемся в том, что, по сути дела, риски прямой конфронтации за последнее время настолько усилились, что прогнозировать дальнейшее развитие всё сложнее», — сказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

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Он подчеркнул, что сейчас необходимо сконцентрироваться на деэскалации ситуации, так как существует риск осложнения судоходства в Персидском заливе. При этом дипломат указал, что ранее Иран столкнулся с выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий.

«Сейчас они естественным образом демонстрируют неприятие всей этой ситуации. Мы, в свою очередь, многократно призывали Иран воздерживаться от эскалационных шагов и делаем это на регулярной основе, но надо понимать, что руководство ИРИ и иранские переговорщики, которые стояли на страже СВПД, они не могут мириться с происходящим вокруг их страны», — добавил Рябков.

К деэскалации обстановки призвал также и Китай.

«Мы надеемся, что соответствующие стороны смогут проявить сдержанность, предпримут необходимые действия для того, чтобы избежать эскалации и ради обеспечения мира и стабильности в этом регионе», — сказал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Пока не стоит ожидать, что обстановка в районе Персидского залива улучшится, отметил доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

«Все участники конфликта, как со стороны коллективного Запада и США, так и со стороны Ирана, настроены очень решительно. Поэтому там сейчас разыгрывается оперативная комбинация, которая ещё далека от своего завершения. Что касается заявления о том, что иранские катера мешали пройти танкеру через Ормузский пролив, они могли и не мешать, и вообще не совершать никаких действий, потому что Ормузский пролив очень узкий», — пояснил он в разговоре с RT.

При этом Великобритания в этой ситуации действует в соответствии с внешнеполитическими интересами США, а не Европы, убеждён Манойло.

«Великобритания следует не общеевропейской политике, а политике США. Великобритания идёт в кильватере американской внешней политики, — сказал он. — В то время, когда надо всячески сглаживать ситуацию в отношениях с Ираном, потому что она может перейти в бесконтрольную фазу, Британия наоборот её обостряет».

Стоит отметить, что в Вене прошла специальная сессия Совета управляющих МАГАТЭ по Ирану. По его итогам стороны выступили против эскалации ситуации в Персидском заливе, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

«Настрой позитивный на то, чтобы сделать ставку исключительно на дипломатию, политические средства. Настрой решительно против эскалации, это несомненно позитивный момент. И американцам, наверное, было полезно это все услышать, когда такой массированный хор голосов, в том числе голоса союзников, по сути дела призывающих к нормализации обстановки, предотвращению дальнейшей эскалации», — приводит его слова РИА Новости.