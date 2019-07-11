СМИ сообщили о попытке кораблей Ирана остановить танкер Британии

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Пять катеров, которые, как предполагается, могли принадлежать иранскому Корпусу стражей исламской революции, пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники, близкие к ситуации.

Отмечается, что танкер якобы покидал Персидский залив, когда к нему приблизились пять катеров. От экипажа британского судна потребовали сменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана.

Однако, по данным телеканала, танкер сопровождал фрегат Военно-морского флота Великобритании, в связи с чем инцидент был исчерпан.

Кроме того, как уточняет CNN, американский самолёт, пролетавший мимо, якобы записал ситуацию на видео. 

Впоследствии официальный представитель Центрального командования Вооружённых сил Соединённых Штатов Билл Урбан в беседе с ТАСС рассказал, что в Пентагоне знают о произошедшем. 

«Мы в курсе сообщений о том, что боевые катера Корпуса стражей исламской революции сегодня осуществляли в Ормузском проливе враждебные действия и совершали попытки помешать проходу торгового судна British Heritage под флагом Соединённого Королевства», — сказал он.

Ранее министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что задержание Британией иранского танкера у берегов Гибралтара является «морским пиратством».

4 июля, военнослужащие королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара танкер Grace 1, принадлежащий Ирану, по причине того, что танкер предположительно доставлял нефть в Сирию. 

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