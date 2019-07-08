Иран обвинил Британию в «морском пиратстве» после задержания танкера

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Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что задержание Британией иранского танкера у берегов Гибралтара является «морским пиратством».
Иран обвинил Британию в «морском пиратстве» после задержания танкера
  • Reuters

«Мы не потерпим морского пиратства со стороны Британии в связи с задержанием иранского танкера у берегов Гибралтара», — приводит слова Хатами агентство Mehr.

В четверг, 4 июля, военнослужащие королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара танкер Grace 1, принадлежащий Ирану, по причине того, что танкер предположительно доставлял нефть в Сирию. 

28 членов экипажа, являющиеся гражданами Индии, Пакистана и Украины, остаются на борту судна. 

Ранее сообщалось, что МИД Ирана вызвал посла Великобритании по делу о задержании танкера Grace 1. 

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