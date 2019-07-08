Иран обвинил Британию в «морском пиратстве» после задержания танкера

Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что задержание Британией иранского танкера у берегов Гибралтара является «морским пиратством».

«Мы не потерпим морского пиратства со стороны Британии в связи с задержанием иранского танкера у берегов Гибралтара», — приводит слова Хатами агентство Mehr.

В четверг, 4 июля, военнослужащие королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара танкер Grace 1, принадлежащий Ирану, по причине того, что танкер предположительно доставлял нефть в Сирию.

28 членов экипажа, являющиеся гражданами Индии, Пакистана и Украины, остаются на борту судна.

Ранее сообщалось, что МИД Ирана вызвал посла Великобритании по делу о задержании танкера Grace 1.