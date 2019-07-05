В МИД России оценили задержание судна в Гибралтаре

Министерство иностранных дел России прокомментировало задержание нефтяного танкера в Гибралтарском проливе.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

«Осуждаем захват супертанкера под панамским флагом, осуществлённый 4 июля властями Гибралтара при содействии спецподразделения морской пехоты Вооружённых сил Великобритании», — указывается в сообщении.

В МИД подчеркнули, что задержание судна и находившегося на нём груза ведомство расценивает как целенаправленную акцию по дальнейшему осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии.

«Последовавшие незамедлительно после проведения данной операции восторженные комментарии высокопоставленных официальных лиц Великобритании и США подтверждают эти оценки и свидетельствуют о том, что данная акция готовилась давно, с подключением соответствующих служб и ведомств нескольких стран», — добавили в министерстве.

Ранее посла Великобритании в Тегеране Роберта Макэра вызвали в МИД Ирана в связи с инцидентом с задержанием иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе.

В иранском внешнеполитическом ведомстве отметили, что задержание танкера кораблями ВМС Великобритании может привести к эскалации напряжённости в зоне Персидского залива.

Отмечалось, что танкер Grace 1 следовал под флагом Панамы. Судно задержали по подозрению в доставке нефти в Сирию в нарушение санкций.