Иран предупредил о возможной эскалации в связи с задержанием танкера

Задержание иранского нефтяного танкера кораблями ВМС Великобритании в Гибралтарском проливе может привести к эскалации в зоне Персидского залива.

Об этом, как сообщает Press TV, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана.

Ранее британского посла в Тегеране Роберта Макэра вызвали в МИД Ирана в связи с инцидентом с задержанием иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе.

По некоторым данным танкер Grace 1 следовал под флагом Панамы. Судно задержали по подозрению в доставке нефти в Сирию в нарушение санкций.