Иран предупредил о возможной эскалации в связи с задержанием танкера
- © Jerzy Dabrowski/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Об этом, как сообщает Press TV, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана.
Ранее британского посла в Тегеране Роберта Макэра вызвали в МИД Ирана в связи с инцидентом с задержанием иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе.
По некоторым данным танкер Grace 1 следовал под флагом Панамы. Судно задержали по подозрению в доставке нефти в Сирию в нарушение санкций.