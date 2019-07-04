Иран предупредил о возможной эскалации в связи с задержанием танкера

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Задержание иранского нефтяного танкера кораблями ВМС Великобритании в Гибралтарском проливе может привести к эскалации в зоне Персидского залива.
Иран предупредил о возможной эскалации в связи с задержанием танкера
  • © Jerzy Dabrowski/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом, как сообщает Press TV, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана.

Ранее британского посла в Тегеране Роберта Макэра вызвали в МИД Ирана в связи с инцидентом с задержанием иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе.

По некоторым данным танкер Grace 1 следовал под флагом Панамы. Судно задержали по подозрению в доставке нефти в Сирию в нарушение санкций.

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