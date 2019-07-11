В Кремле призвали к сдержанности всех игроков в Персидском заливе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает к сдержанности всех игроков в Персидском заливе.

«В любом случае мы считаем, что безоговорочно должна обеспечиваться свобода судоходства в Персидском заливе и в Ормузском проливе, это чрезвычайно важно и для мировой экономики, и для мировой экономической конъюнктуры. Мы также по-прежнему призываем всех к сдержанному поведению в Персидском заливе, дабы не обострять ситуацию», — приводит Интерфакс слова Пескова.

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, писали, что пять катеров, предположительно, принадлежавших Ирану, пытались остановить британский танкер. В Британии заявили, что не пять, а три иранских катера предприняли такую попытку. В КСИР опровергают эти сообщения.

Китай попросил стороны инцидента в Ормузском проливе быть сдержанными и избегать эскалации в регионе.