Китай призвал стороны инцидента в Персидском заливе быть сдержанными

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Китай попросил стороны инцидента в Ормузском проливе быть сдержанными и избегать эскалации в регионе. С таким заявлением выступил представитель китайского МИД Гэн Шуан.
Китай призвал стороны инцидента в Персидском заливе быть сдержанными
  • Reuters

«Район Персидского залива играет важную роль в обеспечении международной стабильности и глобальной энергетической безопасности. Мы надеемся, что соответствующие стороны смогут проявить сдержанность, предпримут необходимые действия для того, чтобы избежать эскалации и ради обеспечения мира и стабильности в этом регионе», — сказал он на брифинге, слова дипломата приводит РИА Новости.

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, писали, что пять катеров, предположительно, принадлежавших КСИР, пытались остановить британский танкер

В Британии заявили, что не пять, а три иранские катера предприняли такую попытку

В КСИР опровергают эти сообщения.

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