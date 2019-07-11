Китай призвал стороны инцидента в Персидском заливе быть сдержанными
- Reuters
«Район Персидского залива играет важную роль в обеспечении международной стабильности и глобальной энергетической безопасности. Мы надеемся, что соответствующие стороны смогут проявить сдержанность, предпримут необходимые действия для того, чтобы избежать эскалации и ради обеспечения мира и стабильности в этом регионе», — сказал он на брифинге, слова дипломата приводит РИА Новости.
Ранее СМИ, ссылаясь на источники, писали, что пять катеров, предположительно, принадлежавших КСИР, пытались остановить британский танкер.
В Британии заявили, что не пять, а три иранские катера предприняли такую попытку.
В КСИР опровергают эти сообщения.