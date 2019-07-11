КСИР отрицает попытки задержать британский танкер в Персидском заливе

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) опровергают данные о том, что катера пытались задержать британский танкер в Персидском заливе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы КСИР.

«За последние 24 часа столкновений с иностранными судами, включая британские корабли, не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Как подчёркивается, «если будет отдан приказ о задержании иностранного судна», военные корпуса «способны без промедлений справиться с этой задачей».

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, писали, что пять катеров, предположительно принадлежавшие КСИР, пытались остановить британский танкер.

В Британии заявили, что не пять, а три иранские катера предприняли такую попытку.