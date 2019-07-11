КСИР отрицает попытки задержать британский танкер в Персидском заливе
- Reuters
«За последние 24 часа столкновений с иностранными судами, включая британские корабли, не зафиксировано», — говорится в сообщении.
Как подчёркивается, «если будет отдан приказ о задержании иностранного судна», военные корпуса «способны без промедлений справиться с этой задачей».
Ранее СМИ, ссылаясь на источники, писали, что пять катеров, предположительно принадлежавшие КСИР, пытались остановить британский танкер.
В Британии заявили, что не пять, а три иранские катера предприняли такую попытку.