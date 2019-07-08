«Попытки лавировать»: почему Иран намерен сокращать свои обязательства в рамках СВПД

Тегеран официально сообщил о начале обогащения урана выше уровня в 3,67%, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Эту информацию уже подтвердили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). На фоне заявлений Ирана о намерении постепенно сокращать свои обязательства в рамках СВПД президент США Дональд Трамп посоветовал Тегерану «быть осторожнее» в отношении ядерного обогащения. Как отмечают эксперты, действия республики вполне объяснимы и обоснованны — Тегеран вынужден идти на такие шаги, чтобы подтолкнуть европейских участников сделки к выполнению своих обязательств. Кроме того, этот дипломатический ход даёт Ирану возможность выиграть время перед тем, как Вашингтон вновь предпримет попытки оказать давление на республику, считают аналитики.

В понедельник, 8 июля, официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что страна приступила к обогащению урана выше уровня в 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой. По его словам, в рамках последующих сокращений обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) Тегеран может увеличить этот показатель до 20%, однако пока в этом нет необходимости.

Эту информацию позднее подтвердили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя организации Фредрика Даля.

«Гендиректор Юкия Амано проинформировал совет управляющих МАГАТЭ, что инспекторы агентства 8 июля установили, что Иран обогащает уран выше 3,67% урана-235», — заявил Даль.

По словам заместителя официального представителя Генсека ООН Фархана Хака, если эти данные подтвердятся, то действия Тегерана «не помогут ни сохранить план, ни обеспечить ощутимые экономические выгоды для иранского народа».

Бушерская АЭС

AFP

© Atta Kenare

В свою очередь, президент США Дональд Трамп посоветовал Ирану «быть осторожнее» в отношении ядерного обогащения. Так глава Белого дома накануне отреагировал на планы Тегерана по сокращению своих обязательств в рамках СВПД.

До этого госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что решение иранской стороны превысить уровень обогащения урана, установленный СВПД, приведёт к новым санкционным ограничениям, а также к дальнейшей изоляции страны.

По его словам, Иран, «имея ядерное оружие, будет представлять ещё большую угрозу для мира». Также представитель Госдепартамента США призвал ИРИ к сохранению существующих норм по обогащению урана в соответствии с ядерной сделкой.

Накануне Тегеран сообщил о намерении продолжить сокращение своих обязательств в рамках СВПД. Об этом заявил замглавы иранского МИД Аббас Аракчи, отметивший, что такие шаги иранская сторона будет предпринимать каждые 60 дней, если стороны соглашения не начнут принимать во внимание требования республики по СВПД.

«Мы делаем второй шаг, сокращая обязательства в этом отношении сегодня... Мы дадим им (странам соглашения. — RT) ещё 60 дней на учёт наших требований, а затем снова. Это будет продолжаться», — сказал замминистра иностранных дел Ирана.

При этом Аракчи не исключил полного выхода страны из СВПД, подчеркнув, что нынешние шаги республики направлены на сохранение соглашения. По информации иранского новостного телеканала Press TV, начало обогащения урана выше уровня в 3,67% необходимо Тегерану для «удовлетворения потребностей электростанций» республики.

Как объяснил замглавы иранского МИД, решение было принято в связи с окончанием 60-дневного срока, который был отведён европейским участникам сделки на компенсацию «негативных последствий одностороннего выхода» США из СВПД.

Напомним, Вашингтон вышел из ядерного соглашения весной 2018 года и ввёл санкции против Ирана, а также в отношении стран, которые ведут бизнес с исламской республикой. 24 июня 2019-го президент США Дональд Трамп подписал указ о введении рестрикций в отношении верховного лидера ИРИ аятоллы Али Хаменеи. Министерство финансов США уточнило, что речь идёт о блокировании зарубежных активов Ирана на миллиарды долларов.

Однако эксперт по Ближнему Востоку профессор МГУ Александр Вавилов полагает, что последние действия иранской стороны вполне объяснимы и обоснованны.

«Европейские участники сделки многое обещали Тегерану, а на деле почти ничего не сделали. Иран ждал компенсаций потерь от ограничения экспорта нефти — главного источника доходов республики, однако европейцы не смогли возместить ущерб. Создание специального органа, который был призван это сделать, также ни к чему не привело — институт фактически не работает», — отметил Вавилов в беседе с RT.

Замглавы иранского МИД Аббас Аракчи

Reuters

© Heinz-Peter Bader

Из-за этого Ирану пришлось идти по своему намеченному пути — Тегеран во внешней политике «исходит из древнеримского правила, гласящего, что все договорённости должны выполняться», подчеркнул эксперт.

«В международном праве это одна из краеугольных основ. Если страны пришли к соглашению и Совбез ООН одобрил эту договорённость, то нужно её выполнять. Если же договор нарушила одна сторона, то другая снимает с себя обязательства — это принцип дипломатии», — пояснил Вавилов.

По мнению эксперта Института Ближнего Востока Сергея Балмасова, ИРИ действует сейчас гораздо продуктивнее, отказавшись от жёсткой линии, и демонстрирует готовность идти на определённые соглашения.

«Иран пытается лавировать, при этом не прогибаясь под диктат Вашингтона и не обращаясь к силовым мерам. Это дипломатический ход, который даёт Ирану возможность выиграть время перед последующими неизбежными попытками со стороны США надавить на Тегеран», — заявил эксперт в беседе с RT.

Это наиболее удобная формула для Ирана, которую республика выбрала на фоне эскалации конфликта с Вашингтоном — Тегеран таким образом пытается вернуться к диалогу, считает Балмасов.

«Станут мальчиками для битья»

Как отмечают аналитики, Иран своими действиями также пытается мобилизовать страны Европы к активным действиям по иранскому вопросу.

На днях президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном призвал Евросоюз выполнить свои обязательства по международным договорам и резолюциям ООН, чтобы активизировать усилия по спасению СВПД. Об этом сообщила пресс-служба главы Ирана. Кроме того, Рухани назвал экономические санкции Вашингтона против Тегерана «актом терроризма».

«Продолжение этой экономической войны может привести к другим угрозам в регионе и мире», — заявил президент республики в разговоре с Макроном.

По словам Рухани, несмотря на санкции США, Иран со стратегическим терпением пытался сохранить Совместный всеобъемлющий план действий в силе в течение последних 14 месяцев.

По мнению Сергея Балмасова, факт проведения переговоров между Рухани и Макроном лишний раз показывает, что на Западе нет консолидированной позиции по иранскому вопросу.

«Многие европейские страны заинтересованы в развитии отношений с ИРИ. А в случае вооружённого конфликта между США и Ираном Тегеран вполне может как минимум нарушить процесс поставок энергоресурсов из Персидского залива. И это в первую очередь ударит по государствам Европы. Именно на это намекает Рухани», — пояснил эксперт.

Президент Ирана Хасан Рухани

Reuters

© Abdullah Dhiaa Al-Deen

Балмасов добавил, что таким образом Тегеран указывает европейским коллегам, что им надо быть активнее в урегулировании иранского вопроса, иначе они сами «станут мальчиками для битья».

«Рухани в очередной раз призывает Европу соблюдать свои обязательства, так как прекрасно понимает, что ЕС заинтересован в энергоресурсах иранской республики, а также заключении ряда контрактов в других сферах», — отметил аналитик.

Подобное мнение разделяет и Александр Вавилов.

«Тегеран, например, может перекрыть Ормузский пролив, через который идёт 30% всей мировой нефти на экспорт. В таком случае нефтяной рынок просто задохнётся. Однако более опасная угроза — это высокая вероятность вооружённого столкновения в регионе», — сказал эксперт.

Серьёзные амбиции Парижа

Во время телефонного разговора с иранским лидером, Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз демонстрирует решительное несогласие с выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий.

«ЕС хочет, чтобы СВПД оставался в силе, для чего мы прилагаем все возможные усилия», — добавил Макрон, выразив готовность Парижа активизироваться в вопросе сохранения соглашения.

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«Франция готова удвоить усилия в этом направлении, особенно для того, чтобы удовлетворить требования Ирана о введении перемирия в экономической войне», — сказал французский президент.

Макрон также отметил, что ситуацию следует держать под контролем и необходимо принять новые меры для сохранения соглашения.

«Фиаско СВПД станет прискорбным событием и будет означать признание коллективной неудачи. Поэтому нам нужно выбрать другой путь, который позволит сохранить данное соглашение и способствовать снижению напряжённости», — отметил лидер Франции.

Макрон договорился со своим иранским коллегой изучить вопрос об условиях возобновления диалога со всеми сторонами до 15 июля.

Французский лидер проявил инициативу по иранскому вопросу, так как у Парижа есть чёткие ожидания от сотрудничества с ИРИ, считает Сергей Балмасов.

«И это касается не только контрактов в нефтегазовой и сырьевой сферах, Франция имеет очень серьёзные амбиции в отношении развития иранской атомной мирной отрасли, рассчитывая, в том числе, и на строительство трети иранских атомных электростанций. Однако это всего лишь одна статья контракта, на который надеется французская сторона. Тут замешаны большие деньги —десятки миллиардов долларов», — заявил аналитик.

Президент Франции Эммануэль Макрон

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© Piroschka van de Wouw

По мнению Балмасова, Франция начала более активно взаимодействовать с Ираном, так как опасается, что в случае конфликта в Персидском заливе прервутся поставки энергоресурсов из Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов.

«А Париж получает из этих стран значительную долю нефтегазовых ресурсов. Франция отреагировала таким образом на накалившуюся ситуацию вокруг Ирана, когда Вашингтон открыто начал говорить о нанесении ударов и играть на повышение ставок», — указал эксперт.

При этом Балмасов подчеркнул, что от возможных действий французской стороны по иранскому вопросу не будет никакого эффекта, так как у Франции нет необходимых ресурсов в ЕС.

«Без достижения договорённости с США любой «другой путь», о котором говорит Макрон, будет лишь словами. Но французскому президенту будет не под силу убедить Вашингтон прекратить давление на Иран — это явно не его масштабы», — пояснил аналитик.

Как отметил Балмасов, французский лидер активно «взялся за иранский вопрос», поскольку хочет, в том числе, заработать политические очки перед президентскими выборами.

«Макрон — политик, ему необходимо позиционировать себя соответствующим образом, выступать с инициативами. Тем более что он готовится к следующим выборам, а сейчас у президента нет особых достижений во внутренней и внешней политике. Пока кроме громких заявлений Макрону не удалось ничего сделать», — констатировал эксперт.

«Усилить давление»

Белый дом отреагирует на действия иранской стороны по СВПД новыми попытками давления, считают аналитики.

На фоне появившихся сообщений о повышении Ираном лимита запасов низкообогащённого урана, установленного СВПД, Дональд Трамп заявил, что Тегеран «играет с огнём».

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«Они знают, что делают... Они знают, с чем играют, — и играют с огнём», — цитирует главу Белого дома израильская газета The Jerusalem Post.

Как отмечает Сергей Балмасов, «любое колебание со стороны Ирана» может быть использовано Вашингтоном в качестве уловки, чтобы «ещё больше усилить давление».

«Однако Трампу тяжело решиться на вооружённую агрессию, учитывая его нестабильное положение во внутренней политике и противостояние со многими конгрессменами», — пояснил эксперт.

По его мнению, дальнейшие действия Вашингтона в рамках иранского вопроса будут зависеть от внутриполитической ситуации в США.

«При этом в любом случае Вашингтон не будет идти на открытую конфронтацию с Европой — Трампу это не с руки из-за предстоящих президентских выборов в США», — отметил аналитик.

Вместе с тем, маловероятно, что Соединённые Штаты откроют странам Европы иранский рынок и снимут санкции с Тегерана, считает Балмасов.

«Даже если такие инициативы вдруг возникнут в Вашингтоне, Конгресс будет максимально способствовать их срыву. Для США Евросоюз — это конкурент, которого необходимо давить, в том числе и через недопущение выгодных контрактов», — заключил эксперт.